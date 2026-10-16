Совет директоров «Циана» рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев
Совет директоров «Циана» рекомендовал дивиденды в размере 33 рублей на акцию
Совет директоров «Циана» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в размере 33 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации. Окончательное решение по выплате примут на собрании акционеров 19 ноября.
Купить бумаги «Циана» под дивиденды можно до 27 ноября. Доходность составляет 4,9%. Акции компании негативно отреагировали на рекомендацию совета директоров. К 9:00 мск котировки снижались на 3,91% — до 649,2 руб. за бумагу. По состоянию на 10:15 акции скорректировались на отметке 673,8 руб. за штуку (-0,27%).
Согласно дивидендной политике «Циана», компания стремится направлять на дивиденды от 60% до 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО. По итогам первого квартала 2026 года акционеры утвердили выплату дивидендов в размере 53 руб. на бумагу.