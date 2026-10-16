Совет директоров «Циана» рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев

Согласно дивидендной политике «Циана», компания стремится направлять на дивиденды от 60% до 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО. По итогам первого квартала 2026 года акционеры утвердили выплату дивидендов в размере 53 руб. на бумагу.