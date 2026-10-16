Ростовская область установила фиксированные проценты выкупа земли
Правительство Ростовской области изменило порядок расчета цены продажи земли без торгов для владельцев объектов капитального строительства. Постановление от 12.10.2026 №796 корректирует правила определения стоимости участков, находящихся в собственности региона, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена: теперь выкупная цена устанавливается в процентах от кадастровой стоимости.
Базовый уровень — 50% кадастровой стоимости участка. Для отдельных категорий землепользователей предусмотрены льготы: 10% от кадастровой стоимости — гражданам, выкупающим участки под ИЖС, жилые дома блокированной застройки, личное подсобное хозяйство в границах населенного пункта, садоводство, а также под гаражи для собственных нужд; 30% от кадастровой стоимости — гражданам и юрлицам, чьи участки заняты промышленными объектами из установленного перечня видов разрешённого использования.
Если в ЕГРН для участка записано несколько видов разрешенного использования, цену определяет тот из них, что даёт максимальную выручку. При заявке на предоставление земли в общую долевую собственность стоимость рассчитывается пропорционально долям в праве на здание, сооружение или помещение — если иное не закреплено соглашением сторон или решением суда.
Постановление упорядочивает расчет выкупной цены земли под объектами капитального строительства. Мы отказываемся от привязки к ставке земельного налога и устанавливаем понятные, прозрачные правила, дифференцированные по видам разрешенного использования. Для социально значимых категорий — ИЖС, садоводства, гаражей для собственных нужд — предусмотрены пониженные ставки.