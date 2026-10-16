Ростовская область установила фиксированные проценты выкупа земли

Если в ЕГРН для участка записано несколько видов разрешенного использования, цену определяет тот из них, что даёт максимальную выручку. При заявке на предоставление земли в общую долевую собственность стоимость рассчитывается пропорционально долям в праве на здание, сооружение или помещение — если иное не закреплено соглашением сторон или решением суда.