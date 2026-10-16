— Дорогой Дмитрий Сергеевич! Мы знакомы с Вами больше четверти века. В составе того самого Кремлевского пула, который сопровождали сотрудники пресс-службы администрации, мне довелось полетать по самым дальним уголкам нашей прекрасной страны. Возглавлял тогда пресс-службу Алексей Алексеевич Громов, а в ваши обязанности часто входили сложные задачи по информационной организации визита, логистике встреч, интервью, трансляций и всему, что связано с пресс-сопровождением первого лица государства. При этом Вы всегда как-то легко решали вопросы, быстро находили общий язык и с коллегами журналистами, и с местными властями — часто с непередаваемым своим юмором. Союз журналистов России уже несколько лет проводит конкурс «Золотая стратегия» — для сотрудников пиар-агентств и пресс-служб. Немногие представители этих служб по-настоящему помогают журналистам в работе — именно их мы и награждаем. Уверен, этой награды заслуживаете, конечно, и Вы! От всей души и от всего нашего Союза журналистов России поздравляю Вас с очередной жизненной датой! Удачи во всех делах, богатырского здоровья и радости от творчества!