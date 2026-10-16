Дни рождения
Сегодня исполняется 59 лет пресс-секретарю и заместителю главы администрации президента РФ Дмитрию Пескову
Его поздравляет председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев:
— Дорогой Дмитрий Сергеевич! Мы знакомы с Вами больше четверти века. В составе того самого Кремлевского пула, который сопровождали сотрудники пресс-службы администрации, мне довелось полетать по самым дальним уголкам нашей прекрасной страны. Возглавлял тогда пресс-службу Алексей Алексеевич Громов, а в ваши обязанности часто входили сложные задачи по информационной организации визита, логистике встреч, интервью, трансляций и всему, что связано с пресс-сопровождением первого лица государства. При этом Вы всегда как-то легко решали вопросы, быстро находили общий язык и с коллегами журналистами, и с местными властями — часто с непередаваемым своим юмором. Союз журналистов России уже несколько лет проводит конкурс «Золотая стратегия» — для сотрудников пиар-агентств и пресс-служб. Немногие представители этих служб по-настоящему помогают журналистам в работе — именно их мы и награждаем. Уверен, этой награды заслуживаете, конечно, и Вы! От всей души и от всего нашего Союза журналистов России поздравляю Вас с очередной жизненной датой! Удачи во всех делах, богатырского здоровья и радости от творчества!
18 октября исполняется 48 лет министру науки и высшего образования Валерию Фалькову
Его поздравляет президент РАН Геннадий Красников:
— Уважаемый Валерий Николаевич! Рад поздравить Вас с Днем рождения. Вас знают и ценят как талантливого руководителя, который умеет ставить перед собой масштабные цели и последовательно их добиваться. Вы неизменно руководствуетесь интересами научного сообщества, стремитесь создать все условия для того, чтобы наши ученые эффективно трудились и достигали ярких результатов, а Россия занимала прочные позиции в мире по качеству высшего образования. Уверен, что Ваши деловые, личные качества, большой опыт будут и дальше помогать Вам в работе по укреплению интеллектуального потенциала нашей страны. Желаю Вам здоровья, благополучия и успехов на этом ответственном поприще.
Газета «Коммерсантъ» №193от 17.10.2026, стр. 3