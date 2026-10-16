Посольство напомнило россиянам о правилах въезда в Казахстан с июля 2027 года
Посольство России в Казахстане напомнило согражданам о необходимости оформлять электронное разрешение для въезда в республику с середины следующего года. Оно станет обязательным с 1 июля.
Разрешение будет выдаваться на 180 календарных дней и оформляться бесплатно не менее чем за 72 часа до пересечения границы.
Россияне, как и прежде, смогут въезжать в Казахстан по внутреннему или заграничному паспорту. Срок временного пребывания граждан РФ останется прежним — 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.