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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
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Посольство напомнило россиянам о правилах въезда в Казахстан с июля 2027 года

Посольство России в Казахстане напомнило согражданам о необходимости оформлять электронное разрешение для въезда в республику с середины следующего года. Оно станет обязательным с 1 июля.
Разрешение будет выдаваться на 180 календарных дней и оформляться бесплатно не менее чем за 72 часа до пересечения границы.
Россияне, как и прежде, смогут въезжать в Казахстан по внутреннему или заграничному паспорту. Срок временного пребывания граждан РФ останется прежним — 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.
Казахстан
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