Уфимский баскетбольный клуб «Динамо» в гостях проиграл «Химкам»
Матч четвертого тура мужской баскетбольной Суперлиги между подмосковными «Химками» и уфимским «Динамо» завершился со счетом 74:70. Игра состоялась в Химках.
В начале встречи в счете вели уфимцы: 20:17 к концу первой четверти и 34:32 по итогам половины матча. В третьей четверти хозяева совершили рывок и обогнали соперника: перед заключительным отрезком счет составлял 60:53 в пользу «Химок». Догнать хозяев в последней четверти гости из Уфы не смогли.
Самым результативным игроком «Динамо» стал защитник Даниил Аксенов с 15 очками, шестью передачами и тремя подборами. Атакующий защитник клуба «Химки» Иван Прокопенко заработал 16 очков.
Ближайшие два матча Суперлиги уфимцы проведут дома. 21 октября «Динамо» примет брянскую «Десну», а 24 октября — курский клуб «Русичи». «Химки» 22 октября в Грозном встретятся с местным «Динамо», а 25 октября в Москве сыграют с ЦСКА-2.