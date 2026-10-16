Уфимский баскетбольный клуб «Динамо» в гостях проиграл «Химкам»

В начале встречи в счете вели уфимцы: 20:17 к концу первой четверти и 34:32 по итогам половины матча. В третьей четверти хозяева совершили рывок и обогнали соперника: перед заключительным отрезком счет составлял 60:53 в пользу «Химок». Догнать хозяев в последней четверти гости из Уфы не смогли.