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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Жизнь

Путин дал российское гражданство двум хоккеистам и пишущему о Донбассе блогеру

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство 26 иностранцам. Среди получивших паспорта РФ — хоккеисты Джереми Руа и Итай Голан, а также блогер Винченцо Лоруссо, работающий в Донбассе. Соответствующий указ был подписан 15 октября.
В документе перечислены в том числе:

  • Джереми Руа — уроженец Канады, 29-летний защитник московского хоккейного клуба ЦСКА. Перешел в российский клуб «Витязь» в 2022 году после окончания контракта со словацким клубом «Зволен».

  • Итай Голан — уроженец Швейцарии, 19-летний хоккеист нижегородского клуба «Торпедо-Горький» во Всероссийской хоккейной лиге. В декабре 2025 года заявил, что готовится к получению российского паспорта и намерен надолго остаться в России.

  • Винченцо Лоруссо — 55-летний уроженец Италии, основатель Telegram-канала «Донбасс Италия», в котором публикуются материалы для италоязычной аудитории.

  • Драган Шарич — 48-летний уроженец Боснии и Герцеговины. В апреле 2024 года назначен настоятелем подворья Сербской Православной Церкви — храма апостолов Петра и Павла у Яузских ворот в Москве.

Помимо того, российское гражданство предоставлено нескольким журналистам телеканала RT: уроженцам Германии Анн-Кристин Иверсен и Ульриху Гольке, а также уроженке Эквадора Марии Изабель Севальос Симанкас. В указ также включены двое ее детей.
В список вошли и уроженцы Ливана Зухейр Асси и Юсеф Муртада; уроженцы Франции Арно Оливье Жорж Саньяр вместе с тремя детьми, а также Надин Волконски, Кристоф Жан Гро, Мелани Соваж и Димитри Мишель Гудкофф; уроженец Бельгии Кирилл Казакевичус; уроженец Болгарии Валентин Петров и уроженец Украины Владислав Швед. В перечень включены и несколько уроженцев Германии: Себастиан Ранге, Ральф Сенсель, Вагнер Гюнтер и Дагмар Хенн.
Согласно указу, дети, не достигшие 14-летнего возраста, приобретают российское гражданство одновременно с родителями.
Владимир Путин