Путин дал российское гражданство двум хоккеистам и пишущему о Донбассе блогеру

В список вошли и уроженцы Ливана Зухейр Асси и Юсеф Муртада; уроженцы Франции Арно Оливье Жорж Саньяр вместе с тремя детьми, а также Надин Волконски, Кристоф Жан Гро, Мелани Соваж и Димитри Мишель Гудкофф; уроженец Бельгии Кирилл Казакевичус; уроженец Болгарии Валентин Петров и уроженец Украины Владислав Швед. В перечень включены и несколько уроженцев Германии: Себастиан Ранге, Ральф Сенсель, Вагнер Гюнтер и Дагмар Хенн.