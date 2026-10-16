Путин дал российское гражданство двум хоккеистам и пишущему о Донбассе блогеру
Джереми Руа — уроженец Канады, 29-летний защитник московского хоккейного клуба ЦСКА. Перешел в российский клуб «Витязь» в 2022 году после окончания контракта со словацким клубом «Зволен».
Итай Голан — уроженец Швейцарии, 19-летний хоккеист нижегородского клуба «Торпедо-Горький» во Всероссийской хоккейной лиге. В декабре 2025 года заявил, что готовится к получению российского паспорта и намерен надолго остаться в России.
Винченцо Лоруссо — 55-летний уроженец Италии, основатель Telegram-канала «Донбасс Италия», в котором публикуются материалы для италоязычной аудитории.
Драган Шарич — 48-летний уроженец Боснии и Герцеговины. В апреле 2024 года назначен настоятелем подворья Сербской Православной Церкви — храма апостолов Петра и Павла у Яузских ворот в Москве.