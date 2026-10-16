В Новороссийске топливо отпускают на 30 АЗС
В Новороссийске по состоянию на 9:00 16 октября топливо отпускают на 30 автозаправочных станциях. При этом на всех работающих АЗС действуют ограничения: горючее продают только для заправки топливных баков автомобилей, объем отпуска составляет не более 30, 40, 50 или 60 литров на одну машину. Об этом сообщили городские власти.
Бензин АИ-100 на заправках отсутствует. АИ-95 можно приобрести на восьми АЗС, АИ-92 — на 13, дизельное топливо — на 30.
Заправки, где есть топливо, работают под брендами «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «Уфим-нефть», PNB, а также на отдельных станциях «Кристина», ООО «БОРА» и ООО «ВАМ».
В частности, бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо доступны на отдельных АЗС в поселке Верхнебаканском, станице Натухаевской, территории Цемдолины и селе Кирилловском. Дизельное топливо также отпускают на ряде заправок на проспекте Дзержинского, Сухумском шоссе и улице Суворовской.
На двух АЗС в Новороссийске — на территории Цемдолины у развязки и на проспекте Дзержинского — топливо отпускают только для спецтранспорта и по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения этих заправок. Еще пять АЗС временно не отпускают топливо.
В Геленджике по состоянию на 9:00 16 октября бензин АИ-95 был в наличии на пяти АЗС, АИ-92 — на семи, дизельное топливо — на десяти.
В городе заправиться можно, в частности, на АЗС «Роснефть» на Строительном проспекте, улице Туристической и в селе Архипо-Осиповка на улице Ленина у трассы М-4. Бензин и дизельное топливо также доступны на отдельных станциях «Лукойла» и «Газпромнефти».
На заправке «Уфимнефть» на объездной дороге М-4 «Дон» есть АИ-95 и дизельное топливо. На АЗС «Газпромнефть» на улице Ходенко и Сухумском шоссе отпускают дизельное топливо.