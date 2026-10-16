В Новороссийске топливо отпускают на 30 АЗС

В Новороссийске по состоянию на 9:00 16 октября топливо отпускают на 30 автозаправочных станциях. При этом на всех работающих АЗС действуют ограничения: горючее продают только для заправки топливных баков автомобилей, объем отпуска составляет не более 30, 40, 50 или 60 литров на одну машину. Об этом сообщили городские власти.