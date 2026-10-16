«Яндекс» прокомментировал сообщения об отсутствии у дата-центров страховки от атак БПЛА
Пресс-служба «Яндекса» прокомментировала материал газеты «Ведомости» о том, что к моменту ударов беспилотников по дата-центрам у компании закончилась страховка от террористических рисков, а продлить ее не успели.
«Информация не соответствует действительности. Мы используем различные виды страхования для защиты активов и управления рисками. Полисы покрывают в том числе и террористические атаки. Детали страхового покрытия и условия договоров не раскрываем», — сообщили РБК в пресс-службе «Яндекса».
В период с 8 по 11 октября украинские беспилотники атаковали три дата-центра «Яндекса» в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, часть инфраструктуры была застрахована в «Согазе» и «Ингосстрахе». На запрос «Ведомостей» представители «Яндекса» и «Согаза» ответили отказом от комментариев. В «Ингосстрахе» запрос проигнорировали. Будут ли страховщики участвовать в возмещении ущерба, зависит от договоренности между компаниями, пояснили собеседники «Ведомостей».