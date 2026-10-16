Ночью над Татарстаном сбили БПЛА
С 20:00 до 08:00 над Татарстаном дежурные силы ПВО перехватили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
О точном количестве и месте сбитых БПЛА не сообщается.
Всего в течение прошедшей ночи над Россией уничтожили 644 беспилотника самолетного типа.
Ночью в Татарстане действовали режим беспилотной опасности и угроза атаки беспилотников на Нижнекамск, Елабугу, Набережные Челны, Альметьевск, Бугульму, Заинск и Лениногорск. Сейчас меры отменили.