Во Владимире БПЛА пытались атаковать тепловую инфраструктуру
Губернатор Авдеев сообщил об атаке БПЛА на тепловую инфраструктуру во Владимире
Во Владимирской области минувшей ночью была отбита атака БПЛА, сообщил губернатор Александр Авдеев. По его словам, дроны сбивали «в разных территориях Владимирской области».
«В том числе во Владимире противник осуществил попытку нанести удар по тепловой инфраструктуре, — заявил чиновник. — Его остановили защитники области».
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало, но «сообщается о незначительных повреждениях», добавил господин Авдеев. Подробностей он не привел.