Британия проверит контракт на спутники Skynet из-за ситуации со Starlink
Канцелярия премьер-министра Великобритании Энди Бернэма оценит условия контракта, который Минобороны страны намерено заключить с американской Lockheed Martin на создание спутников для системы военной связи Skynet. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным издания, Лондон опасается, что в результате сделки Вашингтон может получить право определять использование покупателем военных спутников. В случае участия Британии в каком-либо конфликте, США смогут отключить аппараты, заявил один из собеседников. Источники газеты напрямую связывают проверку соглашения с ограничением работы спутников Starlink на Украине.
Вчера The Telegraph писала со ссылкой на источники, что ВСУ вынуждены отменять операции с использованием беспилотников из-за ограничений в работе Starlink.
Сумма сделки Великобритании и Lockheed Martin оценивается в 2 млрд, или $2,65 млрд.