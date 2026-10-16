Британия проверит контракт на спутники Skynet из-за ситуации со Starlink

По данным издания, Лондон опасается, что в результате сделки Вашингтон может получить право определять использование покупателем военных спутников. В случае участия Британии в каком-либо конфликте, США смогут отключить аппараты, заявил один из собеседников. Источники газеты напрямую связывают проверку соглашения с ограничением работы спутников Starlink на Украине.