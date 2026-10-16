Над Саратовской, Волгоградской областями и другими регионами сбили 644 БПЛА
Силы ПВО с 20:00 15 октября по 08:00 16 октября перехватили 644 беспилотника над российскими регионами, включая Саратовскую и Волгоградскую области. Об это сообщило Минобороны РФ.
Вечером 15 октября в Волгоградской области объявили режим «Ракетная опасность». Он действовал до полуночи 16 октября, после чего в регионе ввели «Беспилотную опасность». Отбой угрозы атаки БПЛА объявили в 05:49 МСК.
Росавиация не сообщала о введении ограничений в волгоградском аэропорту. При этом в соседних Саратовской и Пензенской областях небо было закрыто с 01:55 МСК по 06:16 МСК.
Сообщений о результатах атаки БПЛА в регионах присутствия «Ъ-Средняя Волга» власти не публиковали.