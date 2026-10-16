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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Прикамье

Назначен и. о. главы краевого минсвязи

Министерство информационного развития и связи Пермского края в статусе и. о. возглавил Андрей Хорошев. Об этом сообщает газета «Звезда».

минсвязи Прикамья

В этой должности господин Хорошев сменил Петра Шиловских, уволившегося по собственному желанию 15 октября 2026 года.
Андрей Хорошев окончил Пермский государственный институт искусства и культуры по специальности «Прикладная информатика (в социально-культурной сфере)», магистратуру юридического факультета Московского университета им. Витте. Работал в Росимуществе, в аппарате правительства Пермского края. В 2020 году назначен заместителем министра информационного развития Прикамья, в 2021 году — первым заместителем главы ведомства.
Главное. Ъ–Прикамье
Тема: Главное. Ъ–Прикамье