Назначен и. о. главы краевого минсвязи

Андрей Хорошев окончил Пермский государственный институт искусства и культуры по специальности «Прикладная информатика (в социально-культурной сфере)», магистратуру юридического факультета Московского университета им. Витте. Работал в Росимуществе, в аппарате правительства Пермского края. В 2020 году назначен заместителем министра информационного развития Прикамья, в 2021 году — первым заместителем главы ведомства.