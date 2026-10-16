Все концерты Ларисы Долиной перенесли на 2027 год
Сольные концерты Ларисы Долиной, которые должны были пройти до конца 2026 года в городах России, перенесены на 2027 год. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель певицы Сергей Пудовкин.
По его словам, причиной переноса стала подготовка новой концертной программы. «Читал комментарии относительно здоровья и проблем с позвоночником. Вся реабилитация была закончена еще в сентябре», — сказал представитель артистки. Он заверил, что у Ларисы Долиной «со здоровьем все хорошо».
До конца года в Москве, Коломне, Брянске и Обнинске должны были пройти четыре сольных концерта певицы, но билеты на них оказались недоступны для покупки либо сами выступления были отменены. В сентябре Большой концертный зал «Октябрьский» в Санкт-Петербурге сообщил об отмене концерта Ларисы Долиной, назначенного на 15 ноября.