Все концерты Ларисы Долиной перенесли на 2027 год

До конца года в Москве, Коломне, Брянске и Обнинске должны были пройти четыре сольных концерта певицы, но билеты на них оказались недоступны для покупки либо сами выступления были отменены. В сентябре Большой концертный зал «Октябрьский» в Санкт-Петербурге сообщил об отмене концерта Ларисы Долиной, назначенного на 15 ноября.