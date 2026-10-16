Жители Иркутской области пожаловались на резкий рост налога на имущество
Правительство Иркутской области направит в Министерство финансов РФ и Федеральную налоговую службу обращения о необходимости применения понижающего коэффициента 1.1 при исчислении налога на имущество при отсутствии изменений в конструкции помещений. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.
«Люди справедливо возмущены: налог на недвижимость у кого-то вырос в несколько раз. При этом с момента проведения регулярного тура кадастровой оценки в 2023 году стоимость квартир не менялась, а налоги ежегодно начислялись с ростом не выше чем на 10% от ранее установленных значений в соответствии с Налоговым кодексом РФ»,— отметил глава региона.
Господин Кобзев сделал это заявление после появления большого числа сообщений жителей области о резком росте суммы налога на имущество за 2025 год по сравнению с предыдущими годами. Так, по данным депутата Ангарского городского округа Андрея Болгова, сумма налога на квартиры за 2025 год выросла для горожан в 2–5 раз.