Жители Иркутской области пожаловались на резкий рост налога на имущество

«Люди справедливо возмущены: налог на недвижимость у кого-то вырос в несколько раз. При этом с момента проведения регулярного тура кадастровой оценки в 2023 году стоимость квартир не менялась, а налоги ежегодно начислялись с ростом не выше чем на 10% от ранее установленных значений в соответствии с Налоговым кодексом РФ»,— отметил глава региона.