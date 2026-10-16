Челябинский завод техоснастки хотят признать банкротом за долг в 3,5 млн рублей

Иск поступил в Арбитражный суд Челябинской области. Происхождение и структура долга на данный момент неизвестны. «Мехпрофи» также просит утвердить временного управляющего из числа членов союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». Ему хотят установить вознаграждение в размере 30 тыс. руб. ежемесячно за счет имущества предприятия. Заявление оставлено без движения до 16 ноября 2026 года.