Челябинский завод техоснастки хотят признать банкротом за долг в 3,5 млн рублей
Иск подан ООО «Мехпрофи»
ООО «Мехпрофи» подало иск о признании несостоятельным АО «Челябинский завод технологической оснастки имени Виктора Тимофеевича Кушина». Долг составляет 3,5 млн руб., указано в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в Арбитражный суд Челябинской области. Происхождение и структура долга на данный момент неизвестны. «Мехпрофи» также просит утвердить временного управляющего из числа членов союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». Ему хотят установить вознаграждение в размере 30 тыс. руб. ежемесячно за счет имущества предприятия. Заявление оставлено без движения до 16 ноября 2026 года.
По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Челябинский завод технологической оснастки имени Виктора Тимофеевича Кушина» зарегистрировано в Челябинске в 1993 году. Владельцем и генеральным директором является Михаил Кушин. Выручка организации за 2025 год составила 1,2 млрд руб., чистый убыток — 15,5 млн руб.