Над Краснодарским краем, Крымом и другими регионами РФ сбили 644 дрона
С 20:00 15 октября до 8:00 16 октября дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили над Краснодарским краем, Республикой Крым и другими российскими регионами 644 украинских дрона. Об этом сообщили в минобороны РФ.
О работе ПВО отчитались в Ростовской, Брянской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях, Московском регионе, Ленинградской области, Республике Татарстан.
БПЛА сбили и над акваторией Черного моря.