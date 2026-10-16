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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Над Краснодарским краем, Крымом и другими регионами РФ сбили 644 дрона

С 20:00 15 октября до 8:00 16 октября дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили над Краснодарским краем, Республикой Крым и другими российскими регионами 644 украинских дрона. Об этом сообщили в минобороны РФ.
О работе ПВО отчитались в Ростовской, Брянской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях, Московском регионе, Ленинградской области, Республике Татарстан.
БПЛА сбили и над акваторией Черного моря.
Мария Хоперская