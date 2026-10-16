Бюджет Башкирии направил более 8 млрд рублей на выплаты контрактникам
Всего в этом году на эти цели заложено 13,6 млрд рублей
За девять месяцев бюджет Башкирии направил 8,12 млрд руб. на единовременные выплаты военнослужащим, подписавшим контракт с Минобороны РФ. Всего в этом году на эти цели заложено 13,6 млрд руб., доложил первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Юрий Мельников на заседании комитета Курултая Башкирии по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям. Еще 2,12 млрд руб. пришлись на выплаты членам семей погибших военнослужащих.
1,2 млрд руб. получили военнослужащие подразделений, сформированных в Башкирии, в виде ежемесячных выплат. Им же направлено 678,8 млн руб. на единовременные выплаты за каждые 180 дней службы (по 200 тыс. руб.). На выплаты военнослужащим подразделения «Барс» потребовались 43,4 млн руб. Всего расходы бюджета Башкирии по итогам девяти месяцев составили 233,5 млрд руб.
По данным минфина Башкирии, за весь прошлый год бюджет направил 32 млрд руб. на поддержку СВО, в том числе 30,6
млрд руб. — на меры поддержки военнослужащих и их семей, 1,4 млрд руб. — на прочие расходы.