Бюджет Башкирии направил более 8 млрд рублей на выплаты контрактникам

За девять месяцев бюджет Башкирии направил 8,12 млрд руб. на единовременные выплаты военнослужащим, подписавшим контракт с Минобороны РФ. Всего в этом году на эти цели заложено 13,6 млрд руб., доложил первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Юрий Мельников на заседании комитета Курултая Башкирии по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям. Еще 2,12 млрд руб. пришлись на выплаты членам семей погибших военнослужащих.