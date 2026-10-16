Аграрные грузы столкнулись с перебоями поставок по железной дороге
Отправители аграрных грузов столкнулись с проблемами при организации железнодорожных перевозок из Сибири, Краснодарского края и Ростовской области в направлении Восточного полигона и терминалов Балтийского бассейна. Вопрос обсуждался на заседании оперштаба Минсельхоза по переориентации грузовых потоков в конце сентября, рассказали “Ъ” его участники.
В Минсельхозе заявили “Ъ”, что правительство принимает меры для обеспечения стабильного экспорта зерна. Для поддержки аграриев действует субсидирование железнодорожного тарифа на перевозку зерновых грузов, их приоритетность также способствует ускорению перевозок, напомнили там. В министерстве добавили, что РЖД со своей стороны также реализует меры по увеличению пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, обслуживающей портовые терминалы.
Собеседники “Ъ” уточнили, что сложности производителей и экспортеров зерна, а также продуктов его переработки связаны с отказом и ограничениями в согласовании заявок ГУ-12 (требуется при перевалке грузов с водного транспорта на железнодорожный), отменой существовавших договоренностей, подачей вагонов и контейнерных поездов, простоем подвижного состава. В «Союзсахаре» указали на рост тарифа на 57,4%, с 270 тыс. до 425 тыс. руб. за контейнер.