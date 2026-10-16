Аграрные грузы столкнулись с перебоями поставок по железной дороге

Собеседники “Ъ” уточнили, что сложности производителей и экспортеров зерна, а также продуктов его переработки связаны с отказом и ограничениями в согласовании заявок ГУ-12 (требуется при перевалке грузов с водного транспорта на железнодорожный), отменой существовавших договоренностей, подачей вагонов и контейнерных поездов, простоем подвижного состава. В «Союзсахаре» указали на рост тарифа на 57,4%, с 270 тыс. до 425 тыс. руб. за контейнер.