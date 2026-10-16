В Петербурге открылся национальный кампус технологического лидерства «Сириус»
В Санкт-Петербурге начал работу национальный кампус технологического лидерства и развития критических технологий «Сириус». Об открытии сообщила глава фонда «Талант и успех» и председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева.
По ее словам, запуск кампуса научно-технологического лидерства в Санкт-Петербурге стал важным событием в рамках федеральной научно-стратегической программы.
Госпожа Шмелева отметила, что концепция нового кампуса продолжает традиции образовательного центра «Сириус», созданного 11 лет назад по инициативе президента России Владимира Путина. Центр получил олимпийское наследие и стал площадкой для взаимодействия школьников, представителей науки, образования и различных отраслей.
В рамках новой программы ученые университета «Сириус» поделятся опытом организации и поддержки научных исследований, а также работы с молодыми специалистами. Кроме того, предусмотрены командные проекты с участием членов Координационного совета, представителей администрации президента РФ, Минобрнауки и других экспертов.
Участникам программы предстоит разработать решения по нескольким направлениям. Среди них — развитие наукоемкого предпринимательства, создание более благоприятных условий для проведения научных исследований, выявление и поддержка талантливой молодежи, а также укрепление международного научно-технического сотрудничества.
Открытие кампуса в Санкт-Петербурге стало частью работы по развитию научно-технологического направления программы «Сириус». Как сообщает ТАСС, в рамках инициативы планируется объединить опыт ученых и экспертов для решения задач в области науки, образования и технологического развития.