В Петербурге открылся национальный кампус технологического лидерства «Сириус»

В рамках новой программы ученые университета «Сириус» поделятся опытом организации и поддержки научных исследований, а также работы с молодыми специалистами. Кроме того, предусмотрены командные проекты с участием членов Координационного совета, представителей администрации президента РФ, Минобрнауки и других экспертов.