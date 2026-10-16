Героиня фольклора

И сама была абсолютно фольклорным типом, персонажем басни или искрометного анекдота. Когда я делал первые шаги в профессии, а Нея Марковна уже пребывала в статусе классика и мэтра кинокритики, она устроила мне страшный разнос. Я заказал ей статью для издания, в котором работал, а секретарша редакции не совсем вежливо ответила ей по телефону. Я всячески извинялся, но Нея Марковна была непреклонна. Она сказала грозно: Шкловский и я… наши имена известны в московской печати... Я затрепетал и с огромным трудом уговорил ее сменить гнев на милость.