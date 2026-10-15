Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 80 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России в течение дня с 08:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 80 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.