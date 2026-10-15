Искусство быть интеллектом

В текущем году искусственный интеллект (ИИ) в России будет работать по новым правилам. Несмотря на то что профильное регулирование — новый закон и первый документ, закрепляющий само понятие ИИ в стране, вступит в силу только в следующем году, еще на этапе подготовки он заставил бизнес уделить больше внимания технологии и ее применению. В мире ситуация обстоит так же: страны и корпорации вкладывают все больше в инфраструктуру и сами нейросети.