На свой склад
В Пермском крае за последние два года объем предложений на рынке складской недвижимости увеличился на 30%. Этому способствовали меры поддержки со стороны краевого правительства для инвесторов. Сегодня собственные логистические комплексы на территории региона есть у всех крупных торговых сетей и маркетплейсов. Как говорят эксперты, сегодня на рынке переизбыток маленьких складских комплексов. Согласно прогнозам, в ближайшие пять лет ситуация кардинально не изменится и новым проектам, которые сейчас находятся в стадии завершения, будет довольно сложно найти арендаторов.
Проблемой нехватки логистических комплексов в Пермском крае власти озаботились в 2023 году. Тогда в регионе наблюдался серьезный дефицит складских площадей. Чтобы простимулировать бизнес к более активному строительству логистических объектов, весной 2023 года был принят закон о введении на территории Прикамья налоговой льготы для инвесторов. Площадь комплекса, девелопер которого рассчитывает на льготу, должна составлять не менее 15 тыс. кв. м. Льгота действует для приоритетных инвестпроектов (ПИП), получивших такой статус в 2021–2027 годах. Складской комплекс должен быть введен не позднее чем через пять лет после получения статуса ПИП. Получить льготу могут проекты стоимостью более 100 млн руб.
В реестр приоритетных инвестпроектов после принятия законопроекта было включено несколько крупных логистических центров. Сейчас в реестре значатся семь проектов. АО НПО «Курганприбор» планирует построить складской комплекс за 455 млн руб. до конца 2028 года. ООО «РВБ» (Wildberries) инвестирует 8,5 млрд руб. на строительство распределительного центра до конца 2028 года. ООО «Уралподшипник» реализует проект складского комплекса за 1,3 млрд руб. ООО «Кредо-строй» инвестирует 667 млн руб. в создание мультитемпературного складского комплекса. Кроме того, в реестре значатся два уже завершенных проекта: «АСР-Инвест» реализовал проект складского комплекса «Терминал Восточный» за 1,5 млрд руб. и сейчас ищет арендатора; «Бауинвестгруп» построил логистический центр за 3 млрд руб., который занял Ozon.
Где логистика Сегодня в Пермском крае не представлена статистика общего количества логистических площадей. Это связано с тем, что часть логистических комплексов находится в стадии строительства. По данным 2GIS, всего в регионе насчитывается 147 логистических комплексов.
Старейшим логистическим центром Перми является компания «Пермрыба» — ее складской комплекс в Свердловском районе со времен СССР использовался для хранения замороженных продуктов и доставки их в торговые магазины.
Первый логистический центр в Прикамье, изначально позиционировавшийся как складской комплекс Pluspark, был основан в Краснокамске компанией ООО «Мегасервис» в 2006 году. Pluspark расположился в готовом комплексе недвижимости, когда-то принадлежащей Краснокамской макаронной фабрике. Крупнейшим арендатором Pluspark был ритейлер X5, который использовал помещения как распределительный центр для пермских «Пятерочек». В 2013 году питерский девелопер «А Плюс Девелопмент» построил в Краснокамске более крупный логистический комплекс — площадью 24 тыс. кв. м, в который из Pluspark переехал распредцентр «Пятерочки». Затем Pluspark сдавал площади транспортной компании «Деловые линии», пока в 2025 году не был продан пермской группе «АСР», которая решила перепрофилировать объект под технопарк.
В дальнейшем закрывшиеся промышленные предприятия Перми неоднократно перепрофилировали под логистические центры. Сейчас в качестве складского комплекса используются площади бывшего комбината «Перммолоко». Их занимает федеральный производитель мороженого «Айсберри».
Первый построенный с нуля логистический центр в Прикамье «Навигатор» появился в 2010 году в Перми на ул. Промышленной. Проект был задуман пермскими бизнесменами из ГК «ЭР-сити». Общая площадь центра должна была составить 42 тыс. кв. м, в конце 2010 года была сдана первая очередь — 9,3 тыс. кв. м. Затем в ходе банкротства комплекс был выкуплен дистрибьютором парфюмерии «Градиент», а в 2019 году перепродан «Почте Росии», которая планировала открыть здесь свой логистический центр, но проект не был реализован — сейчас объект является складским комплексом сети бытовой техники и компьютеров DNS.
Пермские производители товаров не отставали от торговых сетей и также старались обзавестись собственными логистическими центрами. Первым предприятием, которое построило свой сток в Перми, стал логистический комплекс Henkel, открытый в 2012 году. Его площадь — 12,5 тыс кв. м. Это был крупнейший и один из самых технологичных центров компании в мире на тот момент.
В 2020-е годы своим логистическим центром обзавелась каждая торговая сеть. Так, X5 построила гигантский склад для сетей «Чижик» и «Перекресток» в Култаево площадью 43 тыс. кв. м (сдан в 2025 году). «Монетка» заняла прежний распредцентр «Пятерочки» в Краснокамске, а бывший распредцентр сети «Виват» в Кондратово теперь занимает пермский поставщик продуктов «Фуд сервис». В 2026 году построен и получил разрешение на ввод логистический центр компании «Ива-строй» в деревне Паздерино Пермского округа (площадью более 21 тыс. кв. м) для нужд компании «Красное & Белое».
Своими логистическими сетями спешили обзавестись и маркетплейсы. Первым оказался Ozon. Он стал арендатором комплекса площадью более 100 тыс. кв. м в Култаево, построенного в рамках ПИП компанией «Бауинвестгрупп». Свой объект площадью 180 тыс. кв. м строит и Wildberries рядом с деревней Устиново в Пермском районе.
Второй в Перми комплекс Ozon, как ожидается, расположится во Фролах, где ранее компания из Екатеринбурга R1 Development собиралась построить индустриально-логистический парк «Дружба». Новый комплекс будет состоять из логистического центра площадью 65 тыс. кв. м и промышленного технопарка с производственным зданием формата «лайт индастриал» площадью 12 тыс. кв. м. Объем инвестиций в строительство объектов оценивается в 4,5 млрд и 900 млн руб. соответственно.
На большее рассчитывать Эксперты отмечают, что, несмотря на бурное строительство складских комплексов, наблюдается острый дефицит складских помещений, отвечающих современным стандартам (класс А/В+). Генеральный директор «GGroup — управление активами» Евгений Протопопов пояснил, что крупные логистические центры строились под конкретных заказчиков, поэтому сохраняется переток арендаторов из мелких в крупные. «Если раньше „Озон“ арендовал маленькие склады, то после строительства своего центра маленькие склады начали высвобождаться. В связи с этим сложился профицит на рынке. То же самое происходит с „Вайлдберриз“. После того как они достроят свой комплекс и переедут, высвободится примерно 80 тыс. кв. м площадей. И пока нет игроков, которые могли бы их занять. Поэтому профицит на рынке сохранится в ближайшие несколько лет»,— прогнозирует господин Протопопов.
Треть спроса на складские площади обеспечивают маркетплейсы и онлайн-магазины. При этом эксперты отмечают избыток маленьких, устаревших складов, которые не оснащены необходимым оборудованием.
Руководитель филиала ООО «ТРАСКО» в городе Перми Денис Кива отметил, что происходит сокращение предложения на рынке складской недвижимости. «Мы видим, что небольшие селлеры на маркетплейсах продолжают размещаться на небольших складах»,— уточнил господин Кива. Он рассказал, что пока эта тенденция не носит массовый характер, но примеры, когда селлеры уходят с больших маркетплейсов и ориентируются на самостоятельные продажи, уже есть. Это может быть связано как с атаками на маркетплейсы, так и со сложными условиями работы на крупных площадках.
«Рынок складской недвижимости развивается циклично. Бум строительства логистических центров во многом был связан с мерами господдержки, которые вводились на фоне серьезного дефицита складских площадей. В результате новые объекты начали вводиться с определенным запасом относительно текущего спроса. Но это не означает, что строительство нужно останавливать: экономика, товарооборот и требования к логистической инфраструктуре продолжают развиваться. Основная проблема в том, что пока рынок проходит эти этапы не плавно, а волнами — от дефицита площадей к их опережающему предложению»,— считает Денис Кива.
Стоит отметить, что сейчас в открытой продаже уже есть несколько пока невостребованных проектов. Так, на продажу выставлен новый складской комплекс площадью 2,7 тыс. кв. м в Заостровке. На последнем заседании совета по предпринимательству в сентябре из реестра приоритетных был исключен проект «Строительство складского комплекса с сопутствующей инфраструктурой (класса A, лайт индастриал)». Инвестором выступало ООО «Прайм-Логистик», но проект так и не был реализован.
По данным Евгения Протопопова, сегодня на рынке сложился профицит предложений. На текущий момент склады продолжают строиться и вводиться. По его оценке, в стадии строительства находится около 200 тыс. кв. м складов. «Я думаю, тяжело будут сдаваться, потому что у нас пока нет такого крупного бизнеса»,— полагает эксперт.
"Business guide Проекты развития". Приложение №192от 16.10.2026, стр. 15