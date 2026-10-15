На свой склад

На большее рассчитывать Эксперты отмечают, что, несмотря на бурное строительство складских комплексов, наблюдается острый дефицит складских помещений, отвечающих современным стандартам (класс А/В+). Генеральный директор «GGroup — управление активами» Евгений Протопопов пояснил, что крупные логистические центры строились под конкретных заказчиков, поэтому сохраняется переток арендаторов из мелких в крупные. «Если раньше „Озон“ арендовал маленькие склады, то после строительства своего центра маленькие склады начали высвобождаться. В связи с этим сложился профицит на рынке. То же самое происходит с „Вайлдберриз“. После того как они достроят свой комплекс и переедут, высвободится примерно 80 тыс. кв. м площадей. И пока нет игроков, которые могли бы их занять. Поэтому профицит на рынке сохранится в ближайшие несколько лет»,— прогнозирует господин Протопопов.