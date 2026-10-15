Время для робота
В связи с нарастающей проблемой дефицита кадров роботизация промышленности неизбежна. Несмотря на поставленную задачу по повышению уровня роботизации, пока масштабного внедрения роботов в производственные процессы не происходит. Ежегодная потребность в промышленных роботах оценивается в 22 тыс. единиц. Эксперты считают, что предприятиям необходимо уже сейчас задуматься о роботизации промышленности, так как кадровый дефицит в ближайшие пять лет будет только нарастать, а существующих мощностей может не хватить, чтобы быстро решить вопрос по интегрированию роботов в производственные цепочки.
По данным Росстата за 2025 год, и в соответствии с ними, парк установленных промышленных роботов составил 21,7 тыс. единиц (и еще 4,7 тыс. единиц складских и логистических роботов в организациях промышленности). Это менее 0,5% от мирового парка. Объем ежегодных установок промышленных роботов в России составляет 2–2,8 тыс. единиц в последние три года. Пока страна существенно уступает по плотности роботизации среднемировым показателям.
По данным Минпромторга РФ, в 2025 году парк промышленных роботов вырос всего на 10,9%, до 21 857 штук. Для достижения планов по роботизации промышленности к 2030 году необходимо внедрить на российские производства дополнительно более 80 тыс. промышленных роботов, добавляют в министерстве. При этом показатель по плотности роботизации в 2025 году не изменился и составил 29 роботов на 10 тыс. работников.
Согласно указу президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Россия должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации к 2030 году: для этого парк промышленных роботов должен достичь 104 тыс. единиц.
Заместитель директора ЦРПР «Промобот» по техническим вопросам Мария Семенова в рамках круглого стола, организованного газетой «Коммерсантъ-Прикамье», считает, что для достижения поставленных президентом целей по повышению плотности роботизации необходимо ежегодно внедрять 22 тыс. роботов. Для их внедрения требуется более 2,5 тыс. команд-интеграторов, в то время как в России, по официальным данных Росстата, насчитывается только 120 таких команд.
Пермский край в последние годы входил в топ-20 городов по уровню роботизации. Этому способствует наличие крупных промышленных предприятий, инженерных кадров и компаний, специализирующихся на производстве промышленных роботов. В настоящий момент лидерами рынка являются три компании: ООО «Меридиан» (разрабатывает, производит и интегрирует промышленное оборудование), специализирующееся на автоматизации производств, цифровой маркировке и инспекции посредством технического зрения; «Роботех», занимающийся производством промышленных многофункциональных роботов и трех моделей 3D-принтеров для предприятий металлургической промышленности под брендом Robotech, а также «Промобот» — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе.
В начале прошлого года на базе компании «Промобот» первым в России был запущен Центр развития промышленной робототехники. Подразделение организовано в рамках федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» для осуществления нацпроекта «Средства производства и автоматизации». Цель подразделения — способствовать вхождению России в топ-25 мировых лидеров по плотности роботизации.
Кроме того, за последние два года было зарегистрировано еще несколько компаний в крае, основным видом деятельности которых обозначено производство промышленных роботов. Ни одна из вновь зарегистрированных компаний пока не представила на рынок своих роботов.
Спрос есть В то же время эксперты фиксируют рост интереса к роботизации со стороны промышленных предприятий. Так, институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ весной этого года опубликовал исследование, посвященное уровню востребованности промышленных роботов в высокотехнологичных отраслях российской промышленности, а также проанализировал среднесрочные планы компаний по расширению парка роботов и сфер их применения. Как следует из исследования ВШЭ, 56,2% инновационно активных предприятий из высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности используют промышленных роботов для решения различных производственных задач. Лидируют по их внедрению средние и крупные предприятия, среди которых доля активных пользователей достигает 70%.
Кроме того, 12% компаний планируют начать эксплуатацию промышленных роботов в ближайшие три года, а 34% текущих пользователей заявили о расширении применения соответствующих решений. Наиболее востребованными процессами для применения промышленных роботов инновационно активными предприятиями стали упаковка и распаковка (включая паллетирование) продукции (36,8%), ее погрузка и выгрузка (33,3%), а также проведение сварочных работ и лазерной резки (31,6%).
Большинство предприятий планируют расширять применение промышленных роботов преимущественно не в тех процессах, где они уже эксплуатируются, а внедрять их в новые направления. Согласно данным ВШЭ, 69,8% компаний отмечают экономический эффект от внедрения роботизации.
Замдиректора ЦРПР «Промобот» Мария Семенова также отметила растущий спрос на автоматизацию и роботизацию промышленного производства. Эта тенденция связана со сложившимся дефицитом на рынке труда. Причиной дефицита кадров, по ее словам, помимо демографической ситуации стали такие факторы, как появление нового поколения Z, которое не хочет идти работать на заводы, а предпочитает такие профессии, как блогер, курьер, и другие способы заработка. Таким образом, дефицит кадров на рынке труда будет только нарастать, и, по мнению специалистов, к 2030 году нехватка кадров в российской промышленности составит более 11 млн человек. Поэтому роботизация неизбежна. В то же время, по оценке специалистов, сегодня плотность роботизации России в пять раз ниже возможного потенциала.
Мария Семенова подчеркнула, что сегодня многие предприятия начинают осознавать необходимость внедрения роботов в свои производственные цепочки. На это влияет и государственная политика. Сегодня «Промобот» занимается в том числе и просветительской деятельностью, убеждая директоров предприятий, которые пока не видят необходимости внедрения роботов. По ее словам, прежде чем внедрить роботов, необходимо провести аудит предприятия, просчитать «узкие места» по кадрам и оценить перспективы на ближайшие несколько лет. Кроме того, следует оценить, насколько инфраструктура предприятия готова к внедрению роботов.
Госпожа Семенова также обратила внимание, что не всегда на предприятии есть необходимость именно роботизации производства. Есть примеры, когда предприятию будет дешевле автоматизировать производство или изменить технические процессы работы.
Эксперты считают, что роботизация неизбежна. И этот процесс потребует не только большего производства роботов, но и высококвалифицированных кадров, способных этими роботами управлять.
"Business guide Проекты развития". Приложение №192от 16.10.2026, стр. 13