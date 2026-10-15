Время для робота

Замдиректора ЦРПР «Промобот» Мария Семенова также отметила растущий спрос на автоматизацию и роботизацию промышленного производства. Эта тенденция связана со сложившимся дефицитом на рынке труда. Причиной дефицита кадров, по ее словам, помимо демографической ситуации стали такие факторы, как появление нового поколения Z, которое не хочет идти работать на заводы, а предпочитает такие профессии, как блогер, курьер, и другие способы заработка. Таким образом, дефицит кадров на рынке труда будет только нарастать, и, по мнению специалистов, к 2030 году нехватка кадров в российской промышленности составит более 11 млн человек. Поэтому роботизация неизбежна. В то же время, по оценке специалистов, сегодня плотность роботизации России в пять раз ниже возможного потенциала.