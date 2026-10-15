Долгостройная перспектива

Эксперты на рынке недвижимости согласны, что для застройщика в проектах КРТ потенциальной зоной риска является строительство инфраструктуры, затраты на которую очень трудно просчитать в меняющихся экономических условиях. «Проекты КРТ длятся восемь-десять лет, и предсказать движение цен на рынке и покупательского спроса в нынешних условиях невозможно. А инвестиции застройщик должен понимать сейчас. Инженерные коммуникации, которые будут подключены к жилым комплексам и социальной инфраструктуре, нужно подключать сейчас за собственный счет, а потом безвозмездно передавать администрации, что тоже несет в себе немалые затраты. Кроме того, застройщик должен понимать, что рынок может меняться. Если в 2022–2023 годах рынок рос, то сейчас рост цен и покупательской способности будет на уровне роста инфляции, но не выше. Поэтому заложить все затраты на инфраструктуру в рост цены не получится. Риски, связанные с изменениями на рынке, застройщик берет на себя. Были периоды, когда недвижимость в цене теряла. Следовательно, можно предположить, что такая ситуация может повториться»,— полагает руководитель АН «Респект» Алексей Ананьев.