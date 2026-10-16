Китай заполнил моторынок

Как уже ранее пояснял руководитель компании С.МОТО Сергей Фивейский, покупатель делает выбор в сторону китайских и индийских мотоциклов из-за их доступности. Такие байки при сопоставимых или лучших технических и потребительских свойствах стоят дешевле своих конкурентов из Японии, Америки и других стран. К тому же производители из КНР научились выпускать и продавать на весь мир не только малокубатурную технику, но и мотоциклы, подлежащие учету, что приводит к росту доверия российских мотолюбителей к такой технике.