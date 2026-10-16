Китай заполнил моторынок
Продажи двухколесной техники в Петербурге за девять месяцев выросли на 16,9%
За три квартала 2026 года в Петербурге продали 2923 новых мотоцикла, что на 16,9% прошлогоднего показателя, когда был реализован 2501 байк. По отношению за тот же период 2025 года к 2024 году продажи мотоциклов в городе выросли на 17,8%. В общем объеме регистраций по-прежнему доминируют китайские марки. Эксперты связывают это с их доступностью и улучшением качества.
За девять месяцев 2026 года в Петербурге продали 2923 новых мотоцикла, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда в городе реализовали 2501 байк, подсчитали в агентстве «Автостат» для «Ъ Северо-Запад».
В лидерах продаж, как и год назад, китайская марка Voge. За три квартала было приобретено 517 мотоциклов этого бренда. Рост год к году составил чуть более 50%. Вторую строчку в топе также занял производитель из КНР — CFMoto с реализованными 270 единицами техники. В прошлом году он находился на четвертом месте с показателем 171 штука. Уссурийской марке Regulmoto (выпускается в Китае) удалось продать 217 мотоциклов против 175 годом ранее, а российской Motoland — 138 против 123 единиц соответственно.
Единственным брендом, который показал спад по количеству регистраций, оказался индийский Royal Enfield. За девять месяцев 2026 года в городе приобрели на 23 мотоцикла меньше, чем в тот же период 2025 года,— 203 штуки. В прошлом году марка занимала в топе самых продаваемых мото в Петербурге вторую строчку.
Самыми востребованными моделями стали круизеры Voge CU (157 против 57), эндуро Voge DS (126 против 66) и кросс Motoland XF300 (124 против 114). Также спрос наблюдался на Voge 300 (98 против 93) и CFMoto 675NK (58 против 19). Для сравнения, по итогам 2024 года в Петербурге наиболее продаваемыми моделями были Voge 300, Bajaj Dominar, KTM Аdventure, Motoland XL250, Benelli TRK, Regulmoto Sport и Fuego Tekken.
По мнению опрошенных «Ъ Северо-Запад» автоэкспертов, рост рынка новых мотоциклов по-прежнему связан с доступностью китайских марок для широкого круга покупателей. Также продажам помогают локализация многих марок на территории РФ и отсутствие отечественных конкурентов.
Как уже ранее пояснял руководитель компании С.МОТО Сергей Фивейский, покупатель делает выбор в сторону китайских и индийских мотоциклов из-за их доступности. Такие байки при сопоставимых или лучших технических и потребительских свойствах стоят дешевле своих конкурентов из Японии, Америки и других стран. К тому же производители из КНР научились выпускать и продавать на весь мир не только малокубатурную технику, но и мотоциклы, подлежащие учету, что приводит к росту доверия российских мотолюбителей к такой технике.