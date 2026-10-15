«Пермалко» займется промышленным туризмом
АО «Пермалко» запустит экскурсионный маршрут в целях развития промышленного туризма. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе компании. Экскурсии будут проводиться гидами на производственной площадке предприятия для групп из 10-20 человек. Минимальная стоимость групповой экскурсии — 18 тыс. руб. Также компания намерена сотрудничать с туроператорами для привлечения клиентов.
АО «Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. Весной 2023 года латвийский холдинг «Амбер» продал 92,6% акций пермского завода «Амбер — Пермалко» ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска. Пермской организации присвоили прежнее название — АО «Пермалко». Выручка за 2025 год составила 3,508 млрд руб., чистая прибыль — 43,65 млн руб. С 25 августа новым директором АО «Пермалко» назначен Алексей Гулевич.
Программа по развитию промышленного туризма в в Прикамье реализуется с 2021 года. По итогам 2025 года Пермский край вошел в топ регионов-лидеров России по направлениям «Центр демонстрации промышленного потенциала» и «Центр промышленных туров».