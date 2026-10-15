«Пермалко» займется промышленным туризмом

АО «Пермалко» запустит экскурсионный маршрут в целях развития промышленного туризма. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе компании. Экскурсии будут проводиться гидами на производственной площадке предприятия для групп из 10-20 человек. Минимальная стоимость групповой экскурсии — 18 тыс. руб. Также компания намерена сотрудничать с туроператорами для привлечения клиентов.