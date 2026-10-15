Вьетнам не по пути

Для тех, кто хочет в Азию, альтернативой могут стать направления с вылетом из Екатеринбурга. Так, из Кольцово доступны полеты в Кам­рань и на пользующийся большей популярностью в зимний период вьетнамский островной курорт «Фукуок». В этот сезон полеты из Екатеринбурга организованы туда впервые. «Туристам из Екатеринбурга повезло больше. Оттуда можно улететь не только во Вьетнам, но и в ОАЭ, Индию и Китай: как в Пекин, так и на остров Хайнань»,— рассказала госпожа Слухова. По ее мнению, более широкая география полетов из Екатеринбурга связана с тем, что в городе традиционно выше уровень спроса. Кроме того, из Кольцово летают туристы из близлежащих городов Сибири.