Вьетнам не по пути
Зимняя полетная программа из Перми на зарубежные курорты сократилась
Запланированные с октября рейсы из Перми во Вьетнам отменены. Причина — сокращение полетной программы авиакомпании Azur Air. Новые и уже забронированные путешествия туроператоры вынуждены переоформлять с вылетом из соседних регионов. Для пермяков этой зимой прямые направления остались в Египет и Таиланд. Участники туристического рынка отмечают, что пермский аэропорт проигрывает соседнему Кольцово в ассортименте рейсов за рубеж.
Запланированные на зимний сезон рейсы из Перми в Камрань отменены — их нет в расписании аэропорта Большое Савино. Планировалось, что полеты будет осуществлять авиакомпания Azur Air. Однако в октябре стало известно, что перевозчик отказался от зимней полетной программы из семи городов России, в том числе из Перми. Как сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу перевозчика, самолеты будут использоваться на других направлениях.
Первоначально зимняя программа была заявлена из Москвы, Минеральных Вод, Тюмени, Омска, Перми, Самары и Челябинска. Напомним, полеты из Перми во вьетнамский город Камрань осуществлялись до 2020 года, но были прекращены из-за пандемии коронавируса. Осенью прошлого года Azur Air возобновила рейсы. Полеты выполнялись на Boeing 767. Время в пути — девять часов.
Весной этого года стало известно, что Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air после серии незапланированных посадок, в том числе из-за отказов двигателей. В отрасли объясняли это слишком плотным расписанием (активные полеты исчерпывали ресурсы силовых установок). Для снятия претензий перевозчик вывел из эксплуатации три самолета и из имеющихся в парке 23 «Боингов» сохранил в расписании всего шесть.
Участники туристического рынка считают, что причинами отмены рейсов из Перми стали нехватка самолетов, а также низкая загрузка рейсов. Директор турфирмы «Пять сезонов» Ольга Слухова отметила, что авиаперевозчик проанализировал загрузку и понял, что она не соответствует их планам. Это и привело к отмене рейсов. По ее словам, на вьетнамских курортах начинается сезон дождей. «В Камрани и Нячанге зима не очень комфортна для пляжного отдыха, поэтому спрос на этом направлении стал ниже»,— отметила эксперт. Госпожа Слухова предположила, что полеты могут возобновиться из пермского аэропорта весной, в высокий сезон. Прямые рейсы из Перми в зимний период организованы в Египет и Таиланд.
Для тех, кто хочет в Азию, альтернативой могут стать направления с вылетом из Екатеринбурга. Так, из Кольцово доступны полеты в Камрань и на пользующийся большей популярностью в зимний период вьетнамский островной курорт «Фукуок». В этот сезон полеты из Екатеринбурга организованы туда впервые. «Туристам из Екатеринбурга повезло больше. Оттуда можно улететь не только во Вьетнам, но и в ОАЭ, Индию и Китай: как в Пекин, так и на остров Хайнань»,— рассказала госпожа Слухова. По ее мнению, более широкая география полетов из Екатеринбурга связана с тем, что в городе традиционно выше уровень спроса. Кроме того, из Кольцово летают туристы из близлежащих городов Сибири.
Директор «Бюро путешествий» Ольга Шведова рассказала, что об отмене рейсов из Перми во Вьетнам стало известно в начале октября. Рейсы были аннулированы в одностороннем порядке. Компаниям пришлось перебронировать уже купленные туры с вылетом из Екатеринбурга. Госпожа Шведова выразила сомнения в том, что полеты возобновятся весной, поэтому туроператоры уже переоформляют купленные заранее путевки с вылетом из соседнего региона.
Эксперты отмечают, что туристы неохотно соглашаются на пересадку в Москве из-за участившихся ограничений на вылеты из столицы. В то же время, Екатеринбург становится удобным транспортным хабом за счет большого выбора авиарейсов и соседства с Тюменью и Челябинском.
Директор турфирмы «Солана» Данил Поздеев предполагает, что отказ от вьетнамского направления из пермского аэропорта связан с низкой загрузкой или нехваткой бортов. В то же время он считает, что Камрань пользовалась популярностью у пермяков. Адекватной заменой может стать Пхукет или Египет. Эксперт отметил, что после отмены полетов во Вьетнам из Перми цены на альтернативные направления выросли. «Снижение предложения всегда влечет увеличение цены»,— уточнил он. По словам господина Поздеева, полеты из Екатеринбурга для пермских туристов являются приемлемой альтернативой. «Конечно, удобнее летать из своего города. Но организация туров — это коммерческий вопрос, и наполняемость рейсов имеет большое значение»,— отметил он.