Инвестиции в основной капитал Прикамья в прошлом году составили 645,6 млрд рублей
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провели двухстороннюю встречу. Они обсудили инвестиционное развитие региона и реализацию крупных проектов. Как сообщает пресс-служба правительства Пермского края, в основной капитал Прикамья было инвестировано 645,6 млрд руб., а вложения в экономику и социальную сферу составили 228,7 млрд руб. При этом портфель инвестиционных проектов региона вырос почти вдвое и достиг 2,8 трлн руб.
По словам господина Решетникова, сейчас одной из ключевых задач является запуск нового инвестиционного цикла. Ключевую роль в этом играет создание инфраструктуры для новых производств, в том числе на территории ОЭЗ «Пермь». Также ведущую роль в развитии экономики Пермского края играет механизм приоритетных инвестиционных проектов и специальных инвестиционных контрактов. Сейчас в Прикамье реализуется 140 приоритетных инвестиционных проектов с плановым объемом вложений около 825 млрд руб. и 100 проектов ГЧП с плановым объемом инвестиций 178 млрд руб.
«Мы продолжаем наращивать портфель проектов государственно-частного партнерства в разных сферах — образовании, транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве. При этом для нас важно не только привлекать инвестиции, но и тщательно подходить к структурированию каждого проекта, чтобы не допускать избыточных расходов краевого бюджета», — отметил Дмитрий Махонин.