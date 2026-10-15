Инвестиции в основной капитал Прикамья в прошлом году составили 645,6 млрд рублей

По словам господина Решетникова, сейчас одной из ключевых задач является запуск нового инвестиционного цикла. Ключевую роль в этом играет создание инфраструктуры для новых производств, в том числе на территории ОЭЗ «Пермь». Также ведущую роль в развитии экономики Пермского края играет механизм приоритетных инвестиционных проектов и специальных инвестиционных контрактов. Сейчас в Прикамье реализуется 140 приоритетных инвестиционных проектов с плановым объемом вложений около 825 млрд руб. и 100 проектов ГЧП с плановым объемом инвестиций 178 млрд руб.