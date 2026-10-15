«Молот» одержал крупную победу в Красноярске
Хоккеисты «Молота» в Красноярске в рамках чемпионата ВХЛ разгромили местный «Сокол». Игра завершилась со счетом 6:0. Хороший задел пермская команда сделала уже в первом периоде, забив три безответные шайбы. В конце матча хозяева площадки попытались забить хотя бы гол престижа, заменив вратаря шестым полевым игроком, но получили шайбу в пустые ворота.
В этом матче за «Молот» отличились Егор Колесников, Михаил Казаков, Николай Глухов, Дмитрий Ябелов и хет-трик оформил Павел Щербаков.
Подопечных Льва Бердтчевского ждет еще один матч на выезде, а затем команда вернется в Пермь.