В Петербурге заметно растет количество свободных офисов в аренду
По итогам третьего квартала 2026 года на рынке классической аренды офисов Петербурга объем свободных помещений достиг 282 тыс. кв. м, что на 40% выше, чем в начале года, подсчитали аналитики NF GROUP. По прогнозу компании, за весь год прирост нового предложения в данном сегменте составит 50 тыс. кв. м.
К концу третьего квартала 2026 года офисные помещения сдаются в аренду в 549 зданиях Петербурга общей арендопригодной площадью 4,4 млн кв. м. За прошедшие месяцы года рынок пополнился четырьмя новыми объектами (в результате реконструкции существующих зданий) площадью 12 тыс. кв. м. При этом с рынка ушло 36 тыс. кв. м арендопригодных площадей, в том числе в результате сноса старых бизнес-центров.
На фоне ограниченного предложения ставки аренды офисов меняются незначительно. Как рассказала директор департамента офисной недвижимости NF GROUP в Санкт-Петербурге Регина Волошенко, ставка аренды в бизнес-центрах класса А за январь-сентябрь текущего года снизилась на 4% — с 3120 руб. за кв. м в месяц до 3 тыс. рублей. В офисных зданиях класса В аренда немного подорожала — на 2,5%, с 1950 руб. за кв. м в месяц до 2 тыс. рублей.
В сегменте офисов на продажу предложение по итогам трех кварталов составляет 73,3 тыс. кв. м, из них девелоперами реализовано 13,3 тыс. кв. м. Такие невысокие темпы продаж госпожа Волошенко объясняет несоответствием высоких запрашиваемых цен реализации низким ставкам аренды, что приводит к длительным срокам окупаемости инвестиций и пока является сдерживающим фактором для потенциальных инвесторов.
По данным на начало октября 2026 года средневзвешенная запрашиваемая цена продаж офисов на первичном рынке составляет 551 тыс. руб. за кв. м с НДС в зданиях класса А и 345 тыс. руб. за кв. м с НДС в классе В. Общая средневзвешенная цена предложения офисов по двум классам на конец III квартала 2026 года составила 430 тыс. руб. за кв. м.