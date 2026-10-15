В Петербурге заметно растет количество свободных офисов в аренду

На фоне ограниченного предложения ставки аренды офисов меняются незначительно. Как рассказала директор департамента офисной недвижимости NF GROUP в Санкт-Петербурге Регина Волошенко, ставка аренды в бизнес-центрах класса А за январь-сентябрь текущего года снизилась на 4% — с 3120 руб. за кв. м в месяц до 3 тыс. рублей. В офисных зданиях класса В аренда немного подорожала — на 2,5%, с 1950 руб. за кв. м в месяц до 2 тыс. рублей.