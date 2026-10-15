Ильдар Абдразаков стал директором Михайловского театра
Директором Михайловского театра в Санкт-Петербурге назначен оперный певец, народный артист РФ Ильдар Абдразаков. С марта 2026 года он является худруком этого театра (“Ъ” писал об этом 12 марта 2026 года). Приказ о назначении издан Комитетом по культуре Санкт-Петербурга.
В сообщении ведомства говорится, что совмещение должностей директора и худрука в Михайловском театре «позволит более цельно выстраивать работу театра: от формирования репертуара и поиска новых постановочных идей до решения организационных задач и развития долгосрочных проектов».
«В ближайшее время предстоит определить стратегию творческого и организационного развития — выстроить художественную программу 194?го и последующих сезонов»,— приводятся в официальном сообщении слова Ильдара Абдразакова.
Работу в Михайловском театре в последние полгода он совмещает с художественным руководством в Севастопольском театре оперы и балета (с декабря 2024 года), здание которого находится в процессе строительства.
Востребованный оперный артист в качестве худрука сразу двух театров — явление исключительное. Певцов, которые занимали бы должности художественного руководителя и директора, в отечественной театральной истории тоже прежде не бывало никогда. Ближайшая аналогия, хотя и с другой творческой специализацией,— случай Валерия Гергиева, дирижера, художественного руководителя и генерального директора Большого и Мариинского театров (вместе с их филиалами).
Следует отметить, что помимо художественных вопросов нового директора действительно ожидают административно-организационные вызовы. Как сообщил еще весной губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, Михайловскому театру предстоит реконструкция — с ремонтом здания, заменой сценического оборудования и планшета сцены. Предполагается, что к началу будущего сезона работы могут быть уже завершены, но Ильдар Абдразаков констатировал, что Михайловскому театру, возможно, придется искать «другой театр или другое здание» на время реконструкции.
Газета «Коммерсантъ» №192от 16.10.2026, стр. 11