Ильдар Абдразаков стал директором Михайловского театра

Востребованный оперный артист в качестве худрука сразу двух театров — явление исключительное. Певцов, которые занимали бы должности художественного руководителя и директора, в отечественной театральной истории тоже прежде не бывало никогда. Ближайшая аналогия, хотя и с другой творческой специализацией,— случай Валерия Гергиева, дирижера, художественного руководителя и генерального директора Большого и Мариинского театров (вместе с их филиалами).