Внук Шарля де Голля рассказал ставропольцам о планах переезда в Россию
Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, финансист и общественный деятель Пьер де Голль рассказал о намерении переехать в Россию вместе с семьей.
Об этом он заявил на встрече со студентами Невинномысского медицинского института и Северо-Кавказского медицинского колледжа, посвященной российско-французским отношениям.
Одной из главных причин переезда господин де Голль назвал желание дать детям образование, которое считает лучшим. Он также отметил, что в России сохраняются важные для него ценности — культура, историческая память, вера, духовность и семья.
«Мы хотим дать нашим детям лучшее образование — российское. Кроме того, здесь берегут такие фундаментальные ценности, как культура, историческая память, вера, духовность и семья»,— сказал Пьер де Голль.
На встрече участники обсудили общую историю России и Франции, многополярное устройство мира и значение культурного многообразия. Господин де Голль привел в пример сосуществование разных народов в России, где, по его словам, живут представители примерно 200 этносов, объединенные языком и культурой.
«Россия представляет красочный пример того, как многие народы могут мирно сосуществовать. В России существует примерно 200 этносов. При этом все эти люди мирно живут в одной стране. Их объединяет язык и культура. Весь мир должен вдохновиться примером России»,— подчеркнул он.
Студенты и преподаватели также задавали вопросы о политическом наследии Шарля де Голля. Значительная часть беседы была посвящена медицине. Обращаясь к будущим врачам, Пьер де Голль отметил, что профессиональные знания должны сочетаться с состраданием и готовностью помогать людям.
«Человек не может быть счастливым без сострадания и милосердия. У будущего врача должно быть чувство милосердия в душе, а также желание помочь. Я вижу, что у вас уже есть вдохновение, и теперь вы можете вдохновлять других. Не прекращайте вашу деятельность»,— сказал он.