Внук Шарля де Голля рассказал ставропольцам о планах переезда в Россию

«Человек не может быть счастливым без сострадания и милосердия. У будущего врача должно быть чувство милосердия в душе, а также желание помочь. Я вижу, что у вас уже есть вдохновение, и теперь вы можете вдохновлять других. Не прекращайте вашу деятельность»,— сказал он.