eSIM: что это, как подключить в России и не остаться без связи в поездке

На совместимом телефоне можно оставить домашний номер для звонков и сообщений, а для интернета в поездке добавить туристическую eSIM. Условия установки и переноса профиля нужно проверить у своего оператора до отъезда.
Главное
С eSIM можно пользоваться звонками, SMS и интернетом без пластиковой карты. Набор услуг зависит от выбранного продукта: у туристических eSIM он может ограничиваться интернетом.
Проверяйте конкретную модель и региональную версию телефона: даже наличие модели в списке совместимых устройств не гарантирует поддержку eSIM для всех рынков.
До замены сим-карты или телефона проверьте срок действия QR-кода и правила повторной установки.
Число сохраненных профилей и число одновременно работающих линий — разные параметры. Уточняйте оба у производителя телефона.
Для поездки можно выбрать роуминг домашнего номера, местный тариф или туристическую eSIM. Сравнивайте не только объем интернета, но и наличие нужных вам звонков и SMS.
eSIM и обычная сим-карта: в чем разница
Встроенный модуль хранит цифровые настройки мобильной сети. Samsung поясняет: на него записываются данные об операторе, номере телефона и тарифе. Они позволяют звонить, отправлять сообщения и пользоваться интернетом без пластиковой карты.
В одном устройстве можно использовать пластиковую SIM и eSIM для двух разных номеров. При онлайн-замене пластиковой карты на eSIM у МТС прежняя SIM отключается. Число одновременно активных eSIM зависит от модели: некоторые iPhone поддерживают две активные eSIM.
Apple указывает, что iPhone позволяет управлять восемью или более eSIM. Это число не означает восемь одновременно работающих линий: две активные eSIM доступны на поддерживаемых моделях.
Как подключить eSIM в России
У МТС и «МегаФона» действующую пластиковую карту можно заменить на eSIM дистанционно. Для этого нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах; остальные условия и шаги зависят от оператора.
Как проверить, поддерживает ли телефон eSIM
Начните с инструкции производителя к вашей модели и ее региональной версии. Samsung предупреждает: eSIM может не поддерживаться из-за страны происхождения смартфона, даже если модель есть в общем списке. Проверьте это до покупки тарифа.
У Apple есть отдельные условия для разных рынков. В актуальной инструкции для материкового Китая перечислены iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 17e и iPhone Air. Для некоторых моделей в Гонконге и Макао Apple указывает возможность использовать две nano-SIM. Поэтому проверять нужно версию устройства, а не только название модели.
Прежде чем настраивать eSIM другого оператора, стоит проверить, не заблокирован ли телефон текущим оператором. На iPhone это видно в разделе «Настройки» — «Основные» — «Об этом устройстве»: если ограничений нет, там будет написано «SIM без ограничений».
Как оформить eSIM у оператора
Оформление начинайте на сайте или в салоне выбранного оператора. Например, «МегаФон» предлагает заказать eSIM на сайте, действующим абонентам — в личном кабинете, а также в салоне или интернет-магазине с доставкой либо самовывозом.
Оператор должен проверить сведения об абоненте до подключения номера. Для онлайн-замены у МТС и «МегаФона» нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах; порядок замены отличается от оформления нового договора.
Для граждан России общий лимит — 20 мобильных номеров, включая номера, переданные в пользование работодателем.
Для иностранного гражданина рассмотрим порядок у «МегаФона». По инструкции этой компании нужны СНИЛС, регистрация на Госуслугах, биометрия в банке и IMEI устройства. На своем сайте оператор также указывает лимит 10 номеров суммарно у всех операторов для иностранцев и лиц без гражданства. Порядок подключения в другой компании уточняйте отдельно.
Как перевести номер с пластиковой сим-карты на eSIM
У МТС бесплатно заменить пластиковую карту на eSIM онлайн можно, если карта не утеряна и зарегистрирована в сети, абонент — гражданин России с подтвержденной учетной записью на Госуслугах, и это не третья такая замена за последние 30 дней.
Процедура у МТС выглядит так: подтвердить личные данные через Госуслуги, подписать заявление, указать e-mail для получения QR-кода и подтвердить замену кодом из SMS. После этого прежняя сим-карта отключается. Учтите: в первые 24 часа после процедуры могут быть временно ограничены отправка и получение SMS, а также оплата и переводы с баланса номера.
У МегаФона для дистанционной замены нужно зайти в личный кабинет под переносимым номером, проверить действующий e-mail, выбрать раздел «Заменить на eSIM» и следовать подсказкам сервиса. Условия: сим-карта не должна быть заблокирована, баланс — положительным, а учетная запись на Госуслугах — подтвержденной.
Подключитесь к Wi-Fi до начала замены. МТС предупреждает: код подтверждения приходит на действующую сим-карту, а после ее отключения интернет с этого номера тоже пропадет. Для загрузки eSIM понадобится Wi-Fi или интернет другой SIM.
Как установить eSIM на телефон
Активировать eSIM можно разными способами: отсканировать предоставленный оператором QR-код, ввести код активации вручную или выполнить перенос номера — точный набор вариантов зависит от устройства и оператора.
Установка eSIM на iPhone
Для установки по QR-коду Apple предлагает отсканировать его камерой iPhone. Нажмите уведомление «Обнаружен сотовый тариф», затем «Продолжить» и «Добавить сотовый тариф». Если телефон запросит код подтверждения, введите код от оператора.
Есть и путь через настройки. В инструкции МТС для телефона с уже установленной пластиковой SIM он такой: «Настройки», «Сотовая связь», «Добавить eSIM», «По QR-коду». После сканирования подтвердите активацию. Если пластиковой карты нет, МТС указывает пункт «Настройка сотовых данных».
Установка eSIM на Android
На Samsung Galaxy откройте «Настройки», затем «Подключения» и «Диспетчер SIM-карт». Выберите «Добавление eSIM» и отсканируйте QR-код оператора. Если сканирование недоступно, Samsung предусматривает ввод кода активации вручную.
При оформлении оператор может запросить EID — идентификатор встроенной SIM. На Galaxy Samsung предлагает искать его в сведениях о телефоне и состоянии устройства. У некоторых операторов профиль загружается автоматически после выбора «Добавить eSIM»; этот способ зависит от поддержки со стороны оператора.
Что делать, если eSIM не активировалась
Сначала проверьте срок QR-кода и место активации. У МТС код после замены действует шесть часов, а активация возможна только в собственной сети МТС в России. В отдельных районах ХМАО и ЯНАО, в Крыму и за границей, где оператор работает через партнеров, она не пройдет.
У МегаФона первый QR-код тоже действует 6 часов, а всего его можно использовать не более трех раз — но только на одном устройстве. Если время истекло, нужно обращаться в салон связи за новым QR-кодом.
Если активация не идет, МТС советует проверить: используется ли именно новый QR-код после замены, не прошло ли больше 6 часов с момента его получения, находится ли абонент в России в зоне сети МТС, подключен ли телефон к интернету и отключен ли VPN.
У МегаФона первое включение eSIM должно происходить именно в России, в зоне действия сети оператора — это условие нужно для того, чтобы потом карта заработала в роуминге за границей.
Отдельная ситуация — туристические eSIM: если устанавливать карту до прибытия в страну назначения, на iPhone может появиться статус «активация» или «сбой активации». Это не всегда означает ошибку — карта способна завершить активацию уже в зоне действия сети назначения.
Не удаляйте туристическую eSIM в качестве первого способа устранить сбой. Сначала проверьте правила ее переустановки: у туристического продукта МТС Оплата код одноразовый, а после удаления профиль нельзя добавить заново.
Как перенести eSIM на новый телефон
Быстрый перенос между iPhone возможен, если его поддерживает оператор. По инструкции Apple оба телефона должны использовать один Аккаунт Apple, находиться рядом с включенным Bluetooth и работать на iOS 18.4 или новее. Старый iPhone нужно разблокировать код-паролем.
В iOS 26 и новее Apple предусматривает перенос на новый iPhone нескольких телефонных номеров.
Для переноса с Android на iPhone Apple рекомендует обращаться к оператору. В iOS 26 и новее перенос в обе стороны поддерживают некоторые операторы и производители — рассчитывать на него для любой пары телефонов нельзя.
Samsung тоже предлагает перенос при первоначальной настройке нового Galaxy. Доступность зависит от оператора: новый телефон нужно разблокировать, а на старом подтвердить перенос шестизначным кодом и выбрать номер.
Мгновенный перенос с iPhone на Galaxy, по данным Samsung, работает только с поддерживаемыми операторами: оба устройства должны иметь актуальное программное обеспечение и быть подключены к Wi-Fi и Bluetooth.
У МТС перенос на другое устройство требует именно замены eSIM с получением нового QR-кода — старый код для активации на другом телефоне не подойдет. Номер и тариф при этом сохраняются, однако в первые 24 часа после замены оператор может временно ограничить отправку и прием SMS, а также платежи и переводы с баланса.
При потере телефона или QR-кода действуйте через оператора. МТС объясняет: уже установленный профиль привязан к устройству, зато неиспользованным кодом может воспользоваться посторонний. В обоих случаях компания рекомендует заблокировать номер и заменить eSIM.
В МТС после блокировки можно заказать новый QR-код с доставкой по России или обратиться в салон с паспортом. Номер и тариф сохраняются. Новую eSIM нужно загрузить в течение шести часов и активировать в собственной сети МТС в России.
Как пользоваться eSIM в поездке
Для поездки можно купить тариф местного оператора либо предоплаченную туристическую eSIM для передачи данных. На совместимом iPhone ее можно использовать вместе с домашней линией, сохраняя доступ к услугам основного номера в роуминге.
Тариф местного оператора можно купить заранее на сайте или в приложении либо лично уже на месте; способ цифровой активации — например, по QR-коду или через приложение — сообщает сам оператор. В зависимости от местных законов у вас могут попросить удостоверение личности.
Международные eSIM-сервисы для передачи данных различаются по объему интернета и сроку действия тарифа — они зависят от конкретной страны или региона поездки, и универсального правила здесь нет.
Роуминг или туристическая eSIM: что выбрать
Некоторые туристические пакеты дают только интернет. Например, у eSIM в сервисе МТС Оплата нет телефонного номера: звонить и отправлять SMS с нее нельзя. Проверяйте состав выбранного пакета, а не только количество гигабайт.
Если нужен местный номер для обычных звонков и SMS, ищите тариф местного оператора с такими услугами. Если задача — оставить доступным домашний номер и добавить интернет для поездки, на поддерживаемом iPhone можно включить домашнюю и туристическую линии одновременно.
Работа домашнего номера за границей может повлечь расходы на роуминг даже при наличии второй eSIM. Уточните условия своего тарифа до поездки.
Что сделать до выезда за границу
До покупки туристического тарифа проверьте совместимость телефона и отсутствие операторской блокировки. Для iPhone Apple предлагает проверку в разделе «Об этом устройстве», описанную выше.
Если переходите на российскую eSIM перед отъездом, завершите установку дома. МТС требует активации после замены в собственной российской сети, а «МегаФон» — первого включения в зоне своей сети в России. Это условия названных операторов; у своего оператора порядок нужно проверить отдельно.
У туристической eSIM уточните два разных срока: сколько времени отведено на активацию после покупки и когда начинает действовать пакет. Например, МТС Оплата разрешает активировать eSIM в течение 180 дней, а работа пакета начинается при подключении к поддерживаемой сети.
Как настроить телефон за границей
На iPhone откройте «Настройки», затем «Сотовая связь» или «Мобильные данные». Нажмите «Сотовые данные» и выберите туристическую линию. Две линии одновременно для передачи мобильных данных iPhone не использует.
Звонки и сообщения настройте отдельно. При настройке двух линий на iPhone можно назначить домашний номер для звонков и сообщений людям вне списка контактов, а туристическую линию — только для интернета. Для сообщения уже сохраненному контакту проверьте выбранный номер в приложении «Сообщения».
Проверьте, какая линия выбрана для мобильного интернета. Поставщик туристической eSIM предупреждает: если не настроить передачу данных через нее, домашний оператор может взимать плату за роуминг.
Что будет со связью после возвращения в Россию
Минцифры называет возвращение российской сим-карты из международного роуминга одним из оснований периода охлаждения, если карта хотя бы раз была активна за границей. Он длится 24 часа: интернет и SMS блокируются, голосовые звонки остаются доступны. «МегаФон» в своей инструкции уточняет момент начала: после возвращения абонента в Россию.
Такая же 24-часовая блокировка мобильного интернета и SMS при сохранении голосовых звонков применяется и по другому основанию — если сим-карта не была активна более 72 часов. В разъяснении Минцифры указано: если отключить карту перед поездкой и вернуться в течение 72 часов, ограничений не возникнет, а если продержать ее выключенной дольше, период охлаждения включится из-за неактивности.
Для досрочного восстановления Минцифры предлагает дождаться служебного сообщения оператора с инструкцией по разблокировке: оно должно прийти после появления сим-карты в домашней сети, несмотря на ограничение обычных SMS. Затем можно пройти проверку по ссылке с капчей либо подтвердить личность через колл-центр.
У «МегаФона» страница восстановления открывается без мобильного интернета, если телефон показывает сеть 3G, 4G или LTE и выключен VPN. Можно воспользоваться и Wi-Fi.
Для проверки «МегаФон» предлагает отключить VPN и авиарежим, авторизоваться по номеру, ввести код из SMS и собрать пазл. По инструкции оператора связь возвращается в течение пяти минут после проверки.
На проверку у «МегаФона» дается три попытки; начатую нужно завершить за 10 минут. Если не получилось, позвоните на 0500 с номера с ограниченным интернетом или дождитесь окончания 24-часового ограничения.
Заранее, еще за границей, пройти авторизацию для снятия ограничения «МегаФона» не получится. Сохраните инструкцию оператора перед поездкой, чтобы знать порядок действий после возвращения.