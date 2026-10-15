eSIM: что это, как подключить в России и не остаться без связи в поездке

Такая же 24-часовая блокировка мобильного интернета и SMS при сохранении голосовых звонков применяется и по другому основанию — если сим-карта не была активна более 72 часов. В разъяснении Минцифры указано: если отключить карту перед поездкой и вернуться в течение 72 часов, ограничений не возникнет, а если продержать ее выключенной дольше, период охлаждения включится из-за неактивности.