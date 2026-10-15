С начала года 65 тысяч детей на Северном Кавказе получили первую банковскую карту
В республиках Северного Кавказа родители всё чаще выбирают для своих детей банковские карты вместо наличных карманных денег: с начала 2026 года спрос на детские карты вырос до 95% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом.
К концу сентября свой первый финансовый инструмент получили более 65 тысяч юных жителей республик. Росту способствует и доступность получения карты: сейчас её можно оформить онлайн и получить с помощью сервиса финансовой доставки, не выходя из дома.
Лидерство по количеству выданных детских карт за 9 месяцев удерживает Дагестан с большим отрывом (27 тыс.), за ним следует Кабардино-Балкария (11,7 тыс.) и завершает тройку Северная Осетия – Алания (9,1 тыс.). Абсолютный рекорд по темпам роста по-прежнему удерживает Ингушетия: спрос вырос на 197% к первым девяти месяцам прошлого года. Также активно семьи оформляют детские карты в Чечне (+145%) и Дагестане (+117%).
Традиционно пик оформлений и выдач таких карт пришёлся на июнь и сентябрь – период начала летних каникул и учебного года.
Виктор Бударин, Управляющий Ингушским отделением Сбербанка: «Наш регион по-прежнему является лидером на Северном Кавказе по темпам выдачи детских банковских карт (+197%). Если на конец сентября 2025 года было выдано юным клиентам порядка 1,6 тыс. таких карт, то уже в 2026 году их количество достигло почти 5 тыс. Мы видим, что запрос на оформление карт для детей растёт ежегодно и стремительно. Во многом это объясняется цифровизацией: для современных детей оплата картой оффлайн или онлайн более понятна и безопасна, чем наличные расчёты, а также удобна для родительского контроля. В настоящее время дети уже с 6 лет могут осваивать цифровые платежи, ставить первые финансовые цели и копить на мечту»