С начала года 65 тысяч детей на Северном Кавказе получили первую банковскую карту

Виктор Бударин, Управляющий Ингушским отделением Сбербанка: «Наш регион по-прежнему является лидером на Северном Кавказе по темпам выдачи детских банковских карт (+197%). Если на конец сентября 2025 года было выдано юным клиентам порядка 1,6 тыс. таких карт, то уже в 2026 году их количество достигло почти 5 тыс. Мы видим, что запрос на оформление карт для детей растёт ежегодно и стремительно. Во многом это объясняется цифровизацией: для современных детей оплата картой оффлайн или онлайн более понятна и безопасна, чем наличные расчёты, а также удобна для родительского контроля. В настоящее время дети уже с 6 лет могут осваивать цифровые платежи, ставить первые финансовые цели и копить на мечту»