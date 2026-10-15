Екатерине Тарховой стало плохо на заседании по делу об убийстве экс-мэра Самары

Кроме того, подсудимая рассказала, что в курсе планов Светланы на семью Тарховых были другие ее родственники: Таисия Киселева, а также Дмитрий и Магда Метревели. Екатерина пояснила, что по указанию Светланы Дмитрий приехал из-за границы в Самару, чтобы научить обвиняемую смешивать вещества, которые потом давали в таблетках Виктору и Наталье Тарховым.