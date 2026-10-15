Екатерине Тарховой стало плохо на заседании по делу об убийстве экс-мэра Самары
Процесс опять приостановили
Разбирательство по уголовному делу об убийстве бывшего главы Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи было повторно приостановлено из-за ухудшения самочувствия Екатерины Тарховой в четверг, 15 октября. Обвиняемая заявила, что у нее разболелась и онемела кисть. Судья объявила перерыв.
Перед ухудшением самочувствия Екатерина Тархова подробно рассказала в суде об отношениях с родственниками и семьей Метревели. По словам обвиняемой, ее бабушка Наталья более активно участвовала в воспитании внучки, чем мать подсудимой Людмила Тархова.
Также Екатерина Тархова отметила, что изначально предполагаемая организатор убийства Светлана Метревели хотела, чтобы экс-мэр Самары и его жена переписали на нее (Светлану) квартиру и передали бизнес компании «Новитрек». Настроить подсудимую на нужный лад Светлане помогала гадалка Зинаида, которая проводила с Екатериной обряды, нацеленные на любовь и гармонию. Как следует из материалов дела, за эти услуги обвиняемая отдала 7 млн рублей.
Кроме того, подсудимая рассказала, что в курсе планов Светланы на семью Тарховых были другие ее родственники: Таисия Киселева, а также Дмитрий и Магда Метревели. Екатерина пояснила, что по указанию Светланы Дмитрий приехал из-за границы в Самару, чтобы научить обвиняемую смешивать вещества, которые потом давали в таблетках Виктору и Наталье Тарховым.
Екатерина Тархова обвиняется в ряде преступлений, включая убийство из корыстных побуждений, подделку документов и надругательство над телами.
По версии следствия, с ноября 2024 по январь 2025 года она вместе с сообщниками подмешала наркотик в лекарства Виктора и Натальи Тарховых. После смерти пожилых людей их тела заморозили с помощью жидкого азота, затем расчленили, останки упаковали в мешки и разбросали по мусорным контейнерам в Самаре.
Предполагаемые соучастники Екатерины Тарховой Светлана Метревели (организатор) и Дмитрий Метревели (исполнитель) скрылись за границей и объявлены в международный розыск. Их родственница Таисия Киселева была задержана и помещена под домашний арест: следствие считает, что она помогла Екатерине Тарховой продать автомобиль ее бабушки Toyota RAV 4.