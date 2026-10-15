Прокуратура проверит задержки электричек на Балтийском направлении
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку из-за задержек пригородных поездов в Петербурге и Ленинградской области. По предварительным данным ведомства, причиной стала техническая неисправность локомотива на перегоне Строганово — Мшинская.
Из-за сбоя поезда Балтийского направления следуют с опозданием. Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности движения и прав пассажиров.
Утром 15 октября Октябрьская железная дорога сообщила о задержках электричек, следовавших из Луги и Сиверской в Петербург. По данным «Фонтанки», прогнозируемое опоздание составляло до 1 часа 15 минут.