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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Северо-Запад

Прокуратура проверит задержки электричек на Балтийском направлении

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку из-за задержек пригородных поездов в Петербурге и Ленинградской области. По предварительным данным ведомства, причиной стала техническая неисправность локомотива на перегоне Строганово — Мшинская.
Предварительно, причиной стала техническая неисправность локомотива

Предварительно, причиной стала техническая неисправность локомотива

Алексей Смагин / Коммерсантъ

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Из-за сбоя поезда Балтийского направления следуют с опозданием. Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности движения и прав пассажиров.
Утром 15 октября Октябрьская железная дорога сообщила о задержках электричек, следовавших из Луги и Сиверской в Петербург. По данным «Фонтанки», прогнозируемое опоздание составляло до 1 часа 15 минут.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор