Результаты подтверждают: мы на верном пути
Глава Самары Иван Носков о системной работе по улучшению качества жизни горожан
Власти одного из крупнейших мегаполисов Поволжья поставили амбициозные задачи в рамках выбранной стратегии развития. Предварительные итоги показывают правильно расставленные приоритеты и верную ставку на комплексный подход в преобразовании города. О самых основных изменениях — в интервью «Ъ-Волга» рассказал управляющий руководитель города Иван Носков.
— Регион живет в условиях консолидации бюджета. Как это сказалось на бюджете Самары?
— За первое полугодие в городскую казну поступило 24,7 млрд руб., что составляет 40,8% от утвержденного годового плана. Это стандартная ситуация, когда первое полугодие «отстает» от плановых годовых показателей — наибольший объем поступлений традиционно приходится на вторую половину календарного года. Важно, что все социальные обязательства перед самарцами выполняются в полном объеме. Бюджет сохраняет социальную направленность — на соцсферу направляется до 55% средств. Ставка на эффективное использование остальных средств позволяет сохранять стабильную работу всей городской инфраструктуры и даже вкладываться в ее развитие. Например, на дорожное хозяйство и транспорт направляется до 14% средств бюджета. Одно из важнейших достижений 2025-2026 гг. — правильно выстроенная налоговая дисциплина. За счет этого налоговые и неналоговые доходы за первое полугодие 2026 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 3,4%. И это притом, что ставки не повышались. Была только планомерная, методичная, упорная работа по всем налоговым сборам.
Бюджет на 2027 год и последующие два года формирует сбалансированным и бездефицитным. Перед нами сейчас стоят две важные задачи — обеспечить бесперебойную работу всех городских служб и выполнить социальные обязательства муниципалитета, включающие поддержку ветеранов СВО и их семей. Необходимо обеспечить чистоту и порядок в городе, работу общественного транспорта, проведение плановых ремонтных работ. Про важность поддержки наших защитников, обеспечивающих безопасность города, говорить не буду — это и так очевидно. Обе задачи выполняются сейчас и будут выполняться впредь. Ключевую роль в существующих реалиях играют промышленный сектор и бизнес. Проанализируем ситуацию и дадим бизнесу любого уровня все возможности для развития в нашем городе. Также проведем ревизию муниципальных предприятий. Уверен, что объективный прогноз доходов позволит заострить внимание на решении действительно приоритетных задач». Консолидация бюджетов — это в первую очередь консолидация всех структур, участвующих в повседневной жизни и развитии города, региона, страны.
— Как удается решать поставленные задачи?
— Ключевым принципом работы административной команды Самары является комплексный подход к планированию во всех сферах. Мы уверены, что это позволит эффективно решать тактические и стратегические задачи и противостоять внешнеэкономическому давлению. Работа держится на трех китах: грамотное бюджетное планирование, всесторонняя поддержка бизнеса (в том числе — развитие туристического потенциала) и активное участие в национальных проектах. Нужно отметить, что в прошлом году Самара впервые за несколько лет на 100% исполнила все нацпроекты. Есть основания полагать, что и в этом году показатель будет таким же. В первую очередь — это новые дороги, общественные пространства, обновленные соцобъекты. Во вторую — это репутация города как надежного муниципалитета, в котором требования к федеральным нацпроектам являются обязательными к исполнению.
— Вы неоднократно отмечали, что основой будущего города является сильная экономика...
— Это действительно так. Объем промышленного производства в городе вырос на 23% по итогу 2025 года. Выстраивается модель взаимодействия, при которой промышленный комплекс помогает в развитии города, а город, в свою очередь, решает непроизводственные задачи. Например — благоустройства, создания новых общественных пространств, дорожного строительства и т.д. Огромная роль в экономическом развитии отводится проведению различных деловых мероприятий и форумов, а также работа над новыми бизнес-контактами. В сентябре 2026 года Самара провела федеральный форум-выставка «Химия большой страны», который собрал производителей химической продукции и оборудования для химпроизводств более чем из десяти регионов страны. Кроме того, на мероприятие приехали представители научно-исследовательской и IT-сфер, руководители логистических, строительных, фармацевтических, агропромышленных и нефтегазовых компаний.
Администрация Самары в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» запустила цикл бизнес-миссий для предпринимателей. Самарские предприниматели уже посетили предприятия и провели переговоры о сотрудничестве в Нижегородской и Иркутской областях, Пермском крае и Ташкенте (Узбекистан). Итогом этих бизнес-миссий стали новые деловые знакомства и заключенные контракты. В ближайшее время предприниматели при поддержке города планируют провести переговоры с бизнесом республики Татарстан.
Стоит отметить, что в Самаре одинаково интенсивно развивается бизнес любого масштаба. Уже разработан и внедряется единый дизайн-код для предприятий торговли и сферы гостеприимства. Форум «Самара за экспорт», выставка «Сделано в Самаре», гастрофестиваль «Самара со вкусом», фестиваль «Тур Притяжения» собирают десятки тысяч самарцев и гостей города.
В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в 2026 году предприятия активно внедряют бережливое производство, участвуя в федеральном проекте «Производительность труда». Также 10 субъектов малого бизнеса получили статус «Социальный предприниматель», более 330 предпринимателей приняли участие в конкурсах и мероприятиях центра «Мой бизнес».
— Большая ставка делается на туризм и отдых на Волге. Увидели в этой сфере большие перспективы?
— Позиционирую Самару как промышленный и туристический центр и подчеркиваю одинаковую важность обоих направлений развития. Уже сегодня благодаря поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство» увеличивается сеть сувенирных ярмарочных павильонов, открыт первый туристический информационный центр. Также планируется обустройство интерактивного информационно-справочного центра «Живая история. Князь Засекин и врата в Дикое Поле» и запуск нового туристического маршрута в центре города.
Одновременно с этим большая работа проводится по улучшению рекреационных зон. В частности, уже сейчас волжские пляжи в Самаре выглядят не хуже, чем у черноморских курортов. За два года для пляжей было закуплено порядка 1500 единиц нового оборудования, появились локации для маломобильных граждан с соответствующей инфраструктурой, в течение всего сезона спортивные активности предлагали участники и тренеры проекта «Самара в движении». Также стоит отметить, что в этом году городскому пляжу Самары присвоена I категория. Он внесен в федеральный Единый реестр объектов классификации в сфере туристической индустрии. Это первый раз, когда в Приволжском федеральном округе муниципальному пляжу дается такая высокая оценка качества, безопасности и комфорта. Чтобы пройти всю набережную неторопливым шагом, вам понадобится всего около часа. Но если воспользоваться всеми возможностями набережной и пляжей, то не хватит и недели.
Что касается туристического потока, то стоит задача его удвоить к 2030 году. Ставка делается, в том числе, и на создание круглогодичной инфраструктуры.
— Облик города тоже изменится?
— Безусловно. Совместно с правительством Самарской области планируется развитие набережной со строительством 5-ой очереди, благоустройство пляжей, улучшение транспортной доступности туристических объектов. Очень рассчитываем на поддержку властей региона в развитии речного транспорта и оптимизации сообщения с аэропортом, включая проект «Городская электричка» с Куйбышевской железной дорогой, а также строительство новой ветки метро.
Рассматривается возможность дальнейшего обновления парка общественного транспорта, в том числе приобретение троллейбусов с автономным ходом. Город понимает потребность в модернизации трамвайных путей, более 100 км контактной сети, депо, а также формировании выделенных полос для общественного транспорта. Работа в этом направлении уже ведется. Благодаря поддержке Правительства и губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева новые автобусы и трамваи уже ездят на улицах мегаполиса — за 2025 год и четыре месяца 2026 года в город поступили 74 современных трамвая — 71 «Львенок» и 3 «Витязя».
В текущем году уже реализован крупный проект реконструкции пяти километров трамвайных путей и ремонта 20 перекрестков автодорог с трамвайными путями. Продолжаем программу обновления трамвайных путей на ключевых перекрестках с наиболее изношенной инфраструктурой. В целом же перед трамвайно-троллейбусным предприятием стоит задача ежегодно наращивать объем обновления изношенных трамвайных путей — это залог бесперебойной работы городского электротранспорта. При этом важно, чтобы со временем основную часть работ взяла на себя собственная техслужба Трамвайно-троллейбусного управления Самары. Это не только техническая самостоятельность предприятия, но и личная ответственность сотрудников за результат — им эксплуатировать отремонтированные пути и обслуживать вагоны.