Результаты подтверждают: мы на верном пути

Одновременно с этим большая работа проводится по улучшению рекреационных зон. В частности, уже сейчас волжские пляжи в Самаре выглядят не хуже, чем у черноморских курортов. За два года для пляжей было закуплено порядка 1500 единиц нового оборудования, появились локации для маломобильных граждан с соответствующей инфраструктурой, в течение всего сезона спортивные активности предлагали участники и тренеры проекта «Самара в движении». Также стоит отметить, что в этом году городскому пляжу Самары присвоена I категория. Он внесен в федеральный Единый реестр объектов классификации в сфере туристической индустрии. Это первый раз, когда в Приволжском федеральном округе муниципальному пляжу дается такая высокая оценка качества, безопасности и комфорта. Чтобы пройти всю набережную неторопливым шагом, вам понадобится всего около часа. Но если воспользоваться всеми возможностями набережной и пляжей, то не хватит и недели.