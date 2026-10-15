Ввод жилья на Юге РФ к августу снизился на 2,6 процента
Строительный комплекс южных регионов России демонстрирует признаки охлаждения: объем сданного жилья по итогам восьми месяцев 2026 года оказался на 2,6% ниже, чем за сопоставимый период прошлого года. Такие сведения содержатся в аналитическом докладе Центробанка РФ, посвященном региональным экономическим тенденциям.
Картина рынка неоднородна. В июле и августе 2026 года фиксировалось превышение прошлогодних показателей по вводу жилых объектов — благодаря завершению строительства крупных многоквартирных комплексов в Ставропольском крае, Республике Крым и Северной Осетии. Однако сегмент индивидуального жилищного строительства продемонстрировал обратную тенденцию, не достигнув прошлогодних значений.
Общий объем возводимого жилья в макрорегионе к концу августа просел более значительно — на 7%. Для сравнения: в целом по стране ввод жилых площадей за тот же период вырос на 1,1%, а совокупный строительный портфель расширился на 2,3%, что указывает на опережающее торможение именно южного рынка.
Аналитики Банка России констатируют дисбаланс между предложением и покупательской активностью: доля реализованного жилья в строящихся объектах региона опустилась до исторического минимума. Нарастающий портфель проектов со сроками ввода в горизонте нескольких ближайших лет дополнительно увеличивает давление на рынок со стороны предложения.
Спрос сохраняется главным образом за счет льготных ипотечных инструментов и тяготения покупателей к компактному жилью. В Краснодарском крае участники отрасли в нынешнем году отмечают заметный подъём интереса к студиям и однокомнатным квартирам. Эксперты предупреждают: корректировка условий программы «Семейная ипотека», вступившая в силу с 1 октября, способна дополнительно охладить покупательскую активность.
На фоне региональных трудностей Ставропольский край сохраняет лидирующее положение в Северо-Кавказском федеральном округе. По итогам января–августа 2026 года на него пришлось 29% от суммарного объема сданного жилья в округе — 4,8 млн квадратных метров. Примечательно, что именно активное завершение строительных проектов в крае поддержало общерегиональную статистику в летние месяцы, смягчив глубину годового спада.