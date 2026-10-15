Ввод жилья на Юге РФ к августу снизился на 2,6 процента

Общий объем возводимого жилья в макрорегионе к концу августа просел более значительно — на 7%. Для сравнения: в целом по стране ввод жилых площадей за тот же период вырос на 1,1%, а совокупный строительный портфель расширился на 2,3%, что указывает на опережающее торможение именно южного рынка.