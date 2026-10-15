Мощности сырной фабрики «Фаворит» выставлены на торги за 130 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области в октябре 2025 года ввел процедуру наблюдения в отношении «Фабрики Фаворит» по заявлению Россельхозбанка, требования которого в размере 235,42 млн руб. включены в третью очередь реестра. Ранее предприятие допустило технический дефолт по биржевым облигациям на 60 млн руб., не выплатив доход за 11-й купонный период в размере 986,4 тыс. руб. До банкротства компания выпускала на двух площадках в Новосибирской области сыры, сливочное масло, спреды и маргарины под собственными брендами.