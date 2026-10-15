Мощности сырной фабрики «Фаворит» выставлены на торги за 130 млн рублей
Производственная площадка и оборудование новосибирского производителя молочной и масложировой продукции ООО «Фабрика Фаворит», допустившего дефолт по облигациям, выставлены на торги единым лотом за 130 млн руб., следует из материалов «Федресурса». Заявки на участие в торгах принимаются до 24 ноября, подведение итогов запланировано на 26 ноября.
Имущество выставила на совместные торги конкурсный управляющий ООО «Шанс-премьер» (балансодержатель фабрики) Екатерина Майорова. В состав лота вошли производственные цеха в Чулымском районе Новосибирской области — сыродельный площадью 856,2 кв. м и маслодельный площадью 1,5 тыс. кв. м, маслозавод площадью 1,3 тыс. кв. м, а также административные здания, склад, башня Рожновского и два земельных участка общей площадью 32 тыс. кв. м.
Движимое имущество «Фаворита» включает оборудование для производства спредов, маргарина, масел, линию для производства моцареллы мощностью до 500 кг сыра в час, упаковщики, холодильные камеры и электропогрузчик.
Арбитражный суд Новосибирской области в октябре 2025 года ввел процедуру наблюдения в отношении «Фабрики Фаворит» по заявлению Россельхозбанка, требования которого в размере 235,42 млн руб. включены в третью очередь реестра. Ранее предприятие допустило технический дефолт по биржевым облигациям на 60 млн руб., не выплатив доход за 11-й купонный период в размере 986,4 тыс. руб. До банкротства компания выпускала на двух площадках в Новосибирской области сыры, сливочное масло, спреды и маргарины под собственными брендами.