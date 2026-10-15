С «Севера» на юг

Директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов, в свою очередь, полагает, что итоги выборов спикера говорят о согласовании новой расстановки между «тремя центрами влияния в Бердске — семьями Голубевых, Осиных и Дреминых». «Как мы ярко увидели на примере последних выборов, в бердской политике партийная принадлежность менее значима, чем клановая. Поэтому никого не должно смущать, что новый мэр — коммунист. Он не волю обкома будет здесь в жизнь проводить, а балансировать интересы местных элит. И тот факт, что областное руководство согласовало такой расклад, говорит о прагматичности подхода»,— сказал он «Ъ-Сибирь».