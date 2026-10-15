С «Севера» на юг
Спикером горсовета Бердска избран депутат от КПРФ Борис Арутюнов
Новым председателем горсовета Бердска Новосибирской области стал избранный в его состав от КПРФ топ-менеджер производственного объединения «Север» Борис Арутюнов. В своем первом выступлении в этом качестве он предложил депутатам объединить усилия для восстановления славы промышленного Бердска советских времен. По мнению эксперта, почти единогласное избрание господина Арутюнова говорит о новой расстановке сил традиционных центров влияния в городе, согласованной областной властью.
Первая сессия горсовета Бердска шестого созыва состоялась 15 октября. Новый состав муниципального парламента был избран на сентябрьских выборах. По итогам голосования в 14 из 27 одномандатных округов победили самовыдвиженцы, КПРФ получила семь мандатов, единороссы — три, ЛДПР — два, «Новые люди» — один.
Как писал «Ъ-Сибирь», итоги выборов были обусловлены фактическим расколом в городской организации «Единой России» (ЕР), в результате которого члены ее фракции в предыдущем созыве пошли на выборы в качестве самовыдвиженцев. В их числе спикер пятого созыва Владимир Голубев. Партии же пришлось набирать команду новых кандидатов.
Как сообщили в горсовете, единственным кандидатом, выдвинутым на пост спикера, стал Борис Арутюнов — директор по управлению персоналом крупного промышленного предприятия Новосибирска АО «Производственное объединение "Север"». Он был избран от КПРФ в округе №15.
«Вопросов от новоизбранных депутатов не прозвучало — видимо, все четко понимают, насколько уверенно новый спикер видит вектор развития. В тайном голосовании 24 депутата поддержали кандидатуру, один высказался против, еще один воздержался»,— говорится в сообщении горсовета об итогах голосования.
Сам господин Арутюнов, выступая перед депутатами, призвал их объединить усилия для восстановления славы Бердска как центра промышленности. В советское время основу индустрии города на юге Новосибирской области составляли «Вега», электромеханический и химический заводы.
«Коллеги, я точно знаю, что здесь случайных людей нет. Каждый из вас — это сильное “я”. Считаю одним из главных своих приоритетов —сделать из 27 “я” одно сильное “мы”»,— заявил новый спикер.
На сессии присутствовал вице-премьер областного правительства — министр региональной политики Роман Бурдин, входящий в состав президиума политсовета регионального отделения (РО) ЕР. В реготделении партии итоги первой сессии бердского горсовета комментировать не стали.
Значительная часть самовыдвиженцев, ставших депутатами, участвует в работе движения «Сделай выбор!», созданного при участии сенатора-единоросса Александра Карелина. В их числе экс-спикер Владимир Голубев. «Сегодня эстафета переходит к новому руководителю, и я искренне желаю Борису Павловичу успехов. У него серьезный управленческий и производственный опыт, четкое видение и, что важно, понимание того, как устроена жизнь города изнутри»,— прокомментировал он избрание нового председателя на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Ни для кого не секрет, что прошлый созыв характеризовался многочисленными конфликтами. Раскол значительно усложнял работу народных избранников на благо бердчан. Усиление позиций КПРФ в горсовете позволит преодолеть эти разногласия. Мы уверены, что новый председатель наладит работу муниципального представительного органа в интересах жителей города», — заявили в РО КПРФ.
По мнению первого секретаря горкома Компартии Владимира Яскевича, «возросшая роль партии свидетельствует о том, что бердчане доверяют коммунистам, связывают с нами надежду на улучшение жизни в городе».
Директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов, в свою очередь, полагает, что итоги выборов спикера говорят о согласовании новой расстановки между «тремя центрами влияния в Бердске — семьями Голубевых, Осиных и Дреминых». «Как мы ярко увидели на примере последних выборов, в бердской политике партийная принадлежность менее значима, чем клановая. Поэтому никого не должно смущать, что новый мэр — коммунист. Он не волю обкома будет здесь в жизнь проводить, а балансировать интересы местных элит. И тот факт, что областное руководство согласовало такой расклад, говорит о прагматичности подхода»,— сказал он «Ъ-Сибирь».