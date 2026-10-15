Губернатор Кубани: нужно разделить регулирование строительства в зонах затопления и подтопления
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и руководство Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития обсудили в Москве вопросы совершенствования инвестиционного климата региона. В числе тем встречи — ограничения на строительство в зонах затопления и подтопления, а также вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых промышленных площадок с готовой инфраструктурой.
По словам Вениамина Кондратьева, изменения Водного кодекса РФ, запрещающие строительство в зонах затопления и подтопления, могут осложнить реализацию инвестиционных проектов. Губернатор предложил разграничить правовое регулирование этих территорий и определить градостроительные требования, при соблюдении которых будет возможно освоение участков в низменных местностях.
Еще одной темой стало использование промышленных площадок, обеспеченных инфраструктурой, но не задействованных собственниками по назначению.
Вениамин Кондратьев отметил, что Краснодарский край рассчитывает сохранить темпы инвестиционного развития. По его словам, регион системно выстроил меры поддержки бизнеса, упростил административные процедуры и занял четвертое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. Сейчас в крае реализуется более 760 инвестиционных проектов общей стоимостью 5,8 трлн руб. Губернатор подчеркнул, что регион заинтересован в реализации каждого из них.
Глава Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития Рафаэль Хусяиншин назвал достигнутые результаты следствием работы региональных властей по снижению административных барьеров. По его словам, Краснодарский край служит примером эффективного сопровождения инвесторов, однако новые вызовы требуют дальнейшей совместной работы бизнеса, региональных властей и профильных организаций.