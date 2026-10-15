Губернатор Кубани: нужно разделить регулирование строительства в зонах затопления и подтопления

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и руководство Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития обсудили в Москве вопросы совершенствования инвестиционного климата региона. В числе тем встречи — ограничения на строительство в зонах затопления и подтопления, а также вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых промышленных площадок с готовой инфраструктурой.