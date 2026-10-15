Уфимский «Салават Юлаев» приобрел вратаря Ивана Бочарова
Ранее он играл в «Сочи»
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» из Уфы приобрел у хоккейного клуба «Сочи» 31-летнего вратаря Ивана Бочарова в обмен на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба «Салавата Юлаева».
Иван Бочаров в общей сложности провел 319 матчей в Континентальной хоккейной лиге. У него 32 игры на ноль, 91,9% отраженных бросков и коэффициент надежности 2,38. В этом сезоне он сыграл лишь в трех матчах, в которых пропустил семь шайб и отразил 82,5% бросков. До «Сочи» вратарь защищал красноярский «Сокол», балашихинское «Динамо», московское «Динамо», ярославский «Локомотив», нижегородское «Торпедо» и тольяттинскую «Ладу».
Основным голкипером «Салавата Юлаева» является Семен Вязовой. Запасным сезон начинал Илья Коновалов, однако уфимцы расторгли с ним контракт. В двух матчах Семена Вязового подменял Никита Богданов.