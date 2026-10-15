Поставщик фруктов сохранит урожай в Шушарах

ООО «АрДжиЭс» получило разрешение на строительство (РНС) складского комплекса из пяти зданий примерно по 1,5 тыс. кв. м каждое в Шушарах. Площадь застройки — 1,65 га, следует из сведений РНС. По оценке участников рынка коммерческой недвижимости, объем инвестиций в проект может составить от 440 до 595 млн рублей, который будет осваиваться поэтапно для снижения рисков инвестора от возможных изменений рыночной конъюнктуры.