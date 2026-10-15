Поставщик фруктов сохранит урожай в Шушарах
Инвестор «АрДжиЭс» построит почти 7,5 тыс. кв. м складов на юге Петербурга
ООО «АрДжиЭс» получило разрешение на строительство (РНС) складского комплекса из пяти зданий примерно по 1,5 тыс. кв. м каждое в Шушарах. Площадь застройки — 1,65 га, следует из сведений РНС. По оценке участников рынка коммерческой недвижимости, объем инвестиций в проект может составить от 440 до 595 млн рублей, который будет осваиваться поэтапно для снижения рисков инвестора от возможных изменений рыночной конъюнктуры.
Согласно реестру разрешений на строительство Госстройнадзора Санкт-Петербурга, РНС на складской комплекс было выдано 13 октября, срок его действия — 13 октября 2031 года. Общая площадь пяти одно-двухэтажных зданий составит примерно 7,45 тыс. кв. м. Земельный участок расположен в 3-м Бадаевском проезде в Пушкинском районе города.
Руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров не исключает, что «АрДжиЭс» строит складские помещения прежде всего для собственных нужд. По данным IBC Real Estate, в настоящее время в Санкт-Петербурге и Ленобласти введено 544 тыс. кв. м новых складских площадей. 30% от общей доли ввода составили объекты build to suit, остальной объем пришелся на спекулятивные и собственные объекты (37% и 33% соответственно).
По итогам января — августа 2026 года значительная доля спроса на складском рынке Петербурга приходится на логистические компании — 42%, далее идут производители и дистрибуторы — 26% и 24% от общей доли спроса соответственно. В аналогичном периоде 2025 года наибольшую долю спроса (37%) занимали онлайн-операторы.
Александр Шевелев, директор департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | CORFAC International, тоже думает, что, поскольку компания специализируется на оптовой торговле фруктами и овощами, объект, вероятно, предназначен для хранения собственной продукции. «Участок находится в удобной локации, которая позволяет организовать эффективную логистику внутри Санкт-Петербурга и при поставках на рынок Москвы. Кроме того, юг города удобен для компаний, обслуживающих импортные поставки благодаря хорошему транспортному сообщению с портом»,— рассуждает господин Шевелев.
Участники рынка недвижимости оценивают стоимость строительства объекта в 60–65 тыс. рублей за «квадрат» с учетом того, что инвестору, скорее всего, потребуется оснащение зданий холодильным оборудованием.
Владимир Рыбаков, директор департамента развития коммерческой недвижимости УК «Аструм Недвижимость», рассказал «Ъ Северо-Запад», что на конец августа 2026 года стоимость строительства склада класса А составляла порядка 70–80 тыс. руб./кв. м без НДС. За последний год затраты на строительство выросли примерно на 10–15%, отмечает игрок рынка.
Довольно большой срок действия РНС эксперты рынка объясняют запасом времени, который заложил инвестор. «В разрешении на строительство указывается плановый срок строительства, но фактический срок ввода объекта, скорее всего, будет короче. Строительство проекта площадью 7,4 тыс. кв. м, состоящего из нескольких корпусов, реально завершить в течение года»,— указывает господин Шевелев.
Господин Владимиров добавляет, что, возможно, проект планируется реализовывать в несколько очередей. «Такой подход можно рассматривать как дополнительную страховку от возможных изменений рыночной конъюнктуры: поэтапная реализация позволяет снизить финансовые риски и сохранить гибкость при развитии проекта»,— заключает эксперт IBC Real Estate.