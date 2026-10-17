Катастрофы абсурдных масштабов

27 мая 1962 года в Централии (США) подожгли городскую свалку в заброшенном карьере глубиной 15 м. Несмотря на то что сжигание мусора запрещено законом штата, власти пошли на такой шаг, чтобы расчистить полигон. Огонь потушили, однако через два дня пламя появилось снова, а в основании северной стенки ямы нашли отверстие шириной 4,6 м — путь к лабиринту старых угольных шахт под городом. К июлю анализ газов, просачивавшихся из трещин в стене карьера, выявил угарный — верный признак того, что горел уже не мусор, а уголь под землей. В августе 1962 года все шахты района закрыли, но огонь не стихал: он распространился на глубину до 90 м и охватил площадь около 15 кв. км. Расследование не установило точную причину инцидента: среди версий называли самовозгорание, горячую золу из мусоровоза и незатушенный пожар 1930-х.