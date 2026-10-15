Впервые в мире для незрячих людей озвучили тифлокомментарий с борта ледокола «Арктика»

«Я впервые пробовал себя в роли тифлокомментатора, но сам принцип мне хорошо знаком. Во время проводки судов в Арктике нашими помощниками являются навигационные приборы. Их данные позволяют обеспечивать безопасную работу экипажа в любых гидрометеорологических условиях. Открывать океан и ледокол для незрячих и слабовидящих людей — это тоже своего рода прокладывание курса, где вместо приборов работают слова и детали. Я старался помочь незрячим людям открыть для себя Арктику, передать ее красоту и величие»,— отметил капитан головного универсального атомного ледокола «Арктика» ФГУП «Атомфлот» Василий Губкин.