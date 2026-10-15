Впервые в мире для незрячих людей озвучили тифлокомментарий с борта ледокола «Арктика»
В Международный день белой трости, 15 октября, капитан одного из самых мощных ледоколов мира «Арктика» Василий Губкин впервые в мировой практике выступил в роли тифлокомментатора.
Инклюзивный проект реализован госкорпорацией «Росатом» совместно с программой «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт».
Прямо с борта ледокола капитан лаконично описал для незрячих и слабовидящих людей, как выглядят Северный Ледовитый океан, уникальный арктический свет, дрейфующие айсберги и что ощущает и видит человек, стоящий на мостике одного из самых мощных судов планеты.
«Я впервые пробовал себя в роли тифлокомментатора, но сам принцип мне хорошо знаком. Во время проводки судов в Арктике нашими помощниками являются навигационные приборы. Их данные позволяют обеспечивать безопасную работу экипажа в любых гидрометеорологических условиях. Открывать океан и ледокол для незрячих и слабовидящих людей — это тоже своего рода прокладывание курса, где вместо приборов работают слова и детали. Я старался помочь незрячим людям открыть для себя Арктику, передать ее красоту и величие»,— отметил капитан головного универсального атомного ледокола «Арктика» ФГУП «Атомфлот» Василий Губкин.
Стоит отметить, что подобный проект был реализован на ледоколе впервые. Большой вклад в него внес Леонид Ярмольник, озвучивший второй видеоролик с тифлокомментарием. Узнаваемый голос актера помог незрячим и слабовидящим людям «увидеть» ледокол и представить его впечатляющие размеры.«Внутри находятся два ядерных реактора — это сердце ледокола, дающее ему невероятную энергию, а сам он — настоящий передвижной город с девятиэтажным лифтом»,— сказал в своем тифлокомментарии Леонид Ярмольник.
Все участники проекта прошли специальный тренинг, обеспечивший высокую точность и емкость подачи информационного материала. Тексты тифлокомментариев были разработаны экспертами программы «Особый взгляд» и специалистами госкорпорации «Росатом», чье участие стало гарантией достоверности описаний. Музыкальное сопровождение для тифлороликов создал современный неоклассический композитор Тигран Джагер (Джагарян).
Материалы с тифлокомментариями будут доступны на портале для незрячих и слабовидящих людей «Особый взгляд».