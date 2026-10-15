В Ярославле установили мемориальную доску бывшему руководителю ЯЭМЗ

Турсун Ахунов родился 30 октября 1937 года во Фрунзе (ныне Бишкек). В 1962 году окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «инженер-механик». В 1966 году переехал в Ярославль и начал работать на предприятии «Автодизель», в 1978 году стал главным инженером Ярославского станкостроительного объединения «Пролетарская свобода». В 1984 году возглавил Ярославский электромашиностроительный завод «ЭЛДИН». Ахунов был доктором электротехнических наук, автором более 50 научных публикаций и обладателем свыше 45 свидетельств и патентов. В 1996–2000 годах являлся депутатом Государственной думы Ярославской области. Умер 3 декабря 2021 года на 85-м году жизни.