В Ярославле установили мемориальную доску бывшему руководителю ЯЭМЗ
В Ярославле установили мемориальную доску почетному гражданину Ярославля, заслуженному машиностроителю России Турсуну Ахунову. Об этом сообщила мэрия.
Памятный знак появился на доме № 41 на Волжской набережной, где жил руководитель Ярославского электромашиностроительного завода «ЭЛДИН», умерший в 2021 году. В открытии мемориальной доски приняли участие заммэра Ярославля Николай Степанов, председатель муниципалитета Сергей Калинин, работники и ветераны электромашиностроительного завода.
Турсун Ахунов возглавлял Ярославский электромашиностроительный завод с 1984 года. Под его руководством предприятие осваивало новые технологии и развивало производство. В 2018 году ему было присвоено звание Почетного гражданина Ярославля.
Турсун Ахунов родился 30 октября 1937 года во Фрунзе (ныне Бишкек). В 1962 году окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «инженер-механик». В 1966 году переехал в Ярославль и начал работать на предприятии «Автодизель», в 1978 году стал главным инженером Ярославского станкостроительного объединения «Пролетарская свобода». В 1984 году возглавил Ярославский электромашиностроительный завод «ЭЛДИН». Ахунов был доктором электротехнических наук, автором более 50 научных публикаций и обладателем свыше 45 свидетельств и патентов. В 1996–2000 годах являлся депутатом Государственной думы Ярославской области. Умер 3 декабря 2021 года на 85-м году жизни.