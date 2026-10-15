У секретаря отделения КПРФ в Выборгском районе Ленобласти провели обыск

Как отметил господин Апостолевский, в постановлении об обыске указано, что Анжела Донская участвовала в распространении материалов, дискредитирующих Вооруженные силы РФ и способных, по версии следствия, привести к массовым нарушениям общественного порядка в Ленинградской области.