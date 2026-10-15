У секретаря отделения КПРФ в Выборгском районе Ленобласти провели обыск
Анжелу Донскую обвиняют в распространении материалов, дискредитирующих ВС РФ
Сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели обыск у секретаря отделения КПРФ в Выборгском районе Анжелы Донской. Об этом 14 октября сообщил в соцсетях бывший руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании региона Иван Апостолевский.
По его словам, силовики пришли к Донской около 6:00, составили протокол и изъяли ее телефон.
Как отметил господин Апостолевский, в постановлении об обыске указано, что Анжела Донская участвовала в распространении материалов, дискредитирующих Вооруженные силы РФ и способных, по версии следствия, привести к массовым нарушениям общественного порядка в Ленинградской области.
В комментарии изданию MR7 Иван Апостолевский уточнил, что девушку не задерживали. По его словам, информация о подозрениях в ее адрес стала для него неожиданностью. Донская занимается работой с обращениями местных жителей и отправкой гуманитарной помощи.
Как сообщил Иван Апостолевский, госпоже Донской оставили документ об обязательной явке в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ — о дискредитации Вооруженных сил России.
Предполагаемым поводом для внимания следователей могли стать публикации на странице Анжелы Донской во «ВКонтакте».