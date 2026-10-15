В Башкирии создали рабочую группу по вопросам строительства спортивных объектов

Заместителем председателя рабочей группы будет вице-премьер Рустем Газизов, курирующий в правительстве Башкирии вопросы строительства. Также в состав войдут вице-премьер — министр спорта Руслан Хабибов, исполняющий обязанности мэра Уфы Рустам Шарипов, гендиректор Фонда реализации инфраструктурных и социальных проектов Башкирии Андрей Стариков, исполняющий обязанности начальника Управления капитального строительства Башкирии Егор Родин, вице-премьер — глава минземимущества Башкирии Наталья Полянская, исполняющая обязанности главы регионального минфина Светлана Малинская и первый заместитель руководителя аппарата кабмина республики Марина Долич.